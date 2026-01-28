Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка със знаменит обрат в Шампионската лига

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) записаха знаменит обрат Шампионската лига.

Богданка губеше с 0:2 гейма и 19:21 в третата част, но възпитаниците на Стефан Антига успяха да постигнат пълен обрат и да победят белгийския първенец КНАК Рьозеларе с 3:2 (22:25, 23:25, 27:25, 25:16, 15:13) мача си от 4-ия кръг на Група В в Шампионската лига, който се игра пред 4221 зрители зала “Глобус”.

Алекс Грозданов реализира 12 точки (3 блока, 64% ефективност в атака - +8).

Звездата Вилфредо Леон бе над всички с 26 точки (2 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака, 29% перфектно и 43% позитивно посрещане - +18).

Или Ено добави още 18 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака, 13% перфектно и 38% позитивно посрещане - +11).

Базил Дермо изигра пореден отличен двубой и заби 27 точки (3 аса, 1 блок, 59% ефективност в атака - +13).

Победата бе четвърта поредна за Богданка в Група В на Шампионската лига.