Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка със знаменит обрат в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка със знаменит обрат в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 00:14
  • 878
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) записаха знаменит обрат Шампионската лига.

Богданка губеше с 0:2 гейма и 19:21 в третата част, но възпитаниците на Стефан Антига успяха да постигнат пълен обрат и да победят белгийския първенец КНАК Рьозеларе с 3:2 (22:25, 23:25, 27:25, 25:16, 15:13) мача си от 4-ия кръг на Група В в Шампионската лига, който се игра пред 4221 зрители зала “Глобус”.

Алекс Грозданов реализира 12 точки (3 блока, 64% ефективност в атака - +8).

Звездата Вилфредо Леон бе над всички с 26 точки (2 аса, 2 блока, 56% ефективност в атака, 29% перфектно и 43% позитивно посрещане - +18).

Или Ено добави още 18 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака, 13% перфектно и 38% позитивно посрещане - +11).

Базил Дермо изигра пореден отличен двубой и заби 27 точки (3 аса, 1 блок, 59% ефективност в атака - +13).

Победата бе четвърта поредна за Богданка в Група В на Шампионската лига.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 14285
  • 18
Басейн, случайна среща и чифт волейболни обувки

Басейн, случайна среща и чифт волейболни обувки

  • 27 яну 2026 | 17:03
  • 1276
  • 0
Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

  • 27 яну 2026 | 16:37
  • 1127
  • 0
Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от Група Е на Шампионската лига

Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от Група Е на Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 16:04
  • 817
  • 0
България ще бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години

България ще бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години

  • 27 яну 2026 | 15:51
  • 882
  • 0
Виктор Томов: Най-хубавото бе, че докато се осъзнаем, вече бяхме вдигнали Купата!

Виктор Томов: Най-хубавото бе, че докато се осъзнаем, вече бяхме вдигнали Купата!

  • 27 яну 2026 | 14:47
  • 735
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 9773
  • 15
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 2894
  • 1
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 13225
  • 25
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 14285
  • 18
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 25716
  • 31
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 15706
  • 8