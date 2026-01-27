Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Волейболист №2 в света Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха четвърта поредна победа в Група Е на Шампионската лига.

Лубе се наложи категорична у дома над белгийски Льовен с 3:0 (25:10, 25:19, 25:19).

Алекс Николов игра цял мач и реализира 14 точки (1 блок, 72% ефективност в атака, 56% позитивно посрещане - +11).

Младият французин Ноа Дюфло-Роси добави 12 точки (2 аса, 1 блок, 82% ефективност в атака, 9% перфектно и 27% позитивно посрещане - +9) и бе избран за MVP.

За Льовен Симон Пеетерс и Адриан Гомес записаха по 10 точки.