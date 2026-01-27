Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 2018
  • 1

Волейболист №2 в света Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха четвърта поредна победа в Група Е на Шампионската лига.

Лубе се наложи категорична у дома над белгийски Льовен с 3:0 (25:10, 25:19, 25:19).

Алекс Николов игра цял мач и реализира 14 точки (1 блок, 72% ефективност в атака, 56% позитивно посрещане - +11).

Младият французин Ноа Дюфло-Роси добави 12 точки (2 аса, 1 блок, 82% ефективност в атака, 9% перфектно и 27% позитивно посрещане - +9) и бе избран за MVP.

За Льовен Симон Пеетерс и Адриан Гомес записаха по 10 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 13343
  • 18
Басейн, случайна среща и чифт волейболни обувки

Басейн, случайна среща и чифт волейболни обувки

  • 27 яну 2026 | 17:03
  • 1232
  • 0
Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

  • 27 яну 2026 | 16:37
  • 1092
  • 0
Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от Група Е на Шампионската лига

Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от Група Е на Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 16:04
  • 805
  • 0
България ще бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години

България ще бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години

  • 27 яну 2026 | 15:51
  • 861
  • 0
Виктор Томов: Най-хубавото бе, че докато се осъзнаем, вече бяхме вдигнали Купата!

Виктор Томов: Най-хубавото бе, че докато се осъзнаем, вече бяхме вдигнали Купата!

  • 27 яну 2026 | 14:47
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 8476
  • 8
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 12313
  • 21
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 13343
  • 18
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 24876
  • 29
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 15286
  • 8