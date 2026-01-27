Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Африкански бранител по всяка вероятност се завръща за Леверкузен

Африкански бранител по всяка вероятност се завръща за Леверкузен

  • 27 яну 2026 | 19:58
  • 603
  • 0
Африкански бранител по всяка вероятност се завръща за Леверкузен

Защитникът Едмонд Тапсоба може да се завърне в състава на Байер (Леверкузен) в мача от Шампионската лига срещу Виляреал утре, след като се е възстановил от контузия, получена на турнира за Купата на Африканските нации.

"Аспирините" са на 20-о място в общото подреждане на основната фаза на Шампионската лига и трябва да постигнат резултат, който ще го изпрати напред.

„Едмонд изкара на пълни обороти цялата тренировка. Всъщност изглежда доста добре, но все още трябва да изчакаме медицинския преглед“, каза треньорът Каспер Юлманд на пресконференция във вторник. „Завръща се малко по-рано от очакваното, но е добре за отбора“, добави той.

Тапсоба получи мускулна контузия, докато играеше с Буркина Фасо на Купата на африканските нации по-рано този месец и се прибра в клуба си, за да бъде лекуван.

Отборът на Леверкузен все още не може да разчита на Елиес Бен Сегир, което вероятно няма да се промени и през следващите седмици. Мароканският национал получи контузия на връзките на левия глезен преди загубата от Сенегал на финала за Купата на африканските нации, според лекаря на клуба.

„Не знам точно колко дълго ще отсъства, но още няколко седмици няма да го използваме“, каза Юлманд по време на срещата с медиите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

  • 27 яну 2026 | 19:21
  • 456
  • 1
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 600
  • 0
Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

  • 27 яну 2026 | 18:52
  • 6246
  • 1
Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

  • 27 яну 2026 | 18:51
  • 3037
  • 6
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 717
  • 0
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 1260
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 5448
  • 11
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 4891
  • 4
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 18349
  • 40
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 22071
  • 166
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 19116
  • 20
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 12997
  • 7