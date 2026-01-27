Африкански бранител по всяка вероятност се завръща за Леверкузен

Защитникът Едмонд Тапсоба може да се завърне в състава на Байер (Леверкузен) в мача от Шампионската лига срещу Виляреал утре, след като се е възстановил от контузия, получена на турнира за Купата на Африканските нации.

"Аспирините" са на 20-о място в общото подреждане на основната фаза на Шампионската лига и трябва да постигнат резултат, който ще го изпрати напред.

„Едмонд изкара на пълни обороти цялата тренировка. Всъщност изглежда доста добре, но все още трябва да изчакаме медицинския преглед“, каза треньорът Каспер Юлманд на пресконференция във вторник. „Завръща се малко по-рано от очакваното, но е добре за отбора“, добави той.

Тапсоба получи мускулна контузия, докато играеше с Буркина Фасо на Купата на африканските нации по-рано този месец и се прибра в клуба си, за да бъде лекуван.

Отборът на Леверкузен все още не може да разчита на Елиес Бен Сегир, което вероятно няма да се промени и през следващите седмици. Мароканският национал получи контузия на връзките на левия глезен преди загубата от Сенегал на финала за Купата на африканските нации, според лекаря на клуба.

„Не знам точно колко дълго ще отсъства, но още няколко седмици няма да го използваме“, каза Юлманд по време на срещата с медиите.