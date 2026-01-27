Популярни
Какво се случи в кръг №18 от Sesame НБЛ

  27 яну 2026 | 21:11
  • 462
  • 0

Изиграха се четири мача от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, като последния сблъсък между опашкарите в класирането Шумен и Левски бе отложена заради много здравословни проблеми в състава на "сините".

В първия мач Берое Стара Загора победи с 90-79 Миньор 2015 в зала "Общинска".

След това Ботев Враца отнесе с 85-72 Спартак Плевен в "Арена Ботевград".

В мач №3 Рилски спортист победи с 84-72 Локомотив Пловдив в зала "Сила".

В голямото дерби на кръга Черно море Тича разби с 93-66 Балкан в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.

