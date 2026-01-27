Популярни
  3. Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Европейският шампион с Италия от 2021 година Лоренцо Инсиние е на път да се завърне във втородивизионния Пескара, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Решението на опитното крило е било взето вчера и е изненадващо на фона на усилените слухове от лятото насам за негов трансфер в Лацио и появилите се наскоро твърдения, че е бил готов да се завърне в Наполи, където изигра над 400 мача и дълго време беше капитан. След едномесечни преговори, в крайна сметка 34-годишният играч се съгласил, при положение че не получил оферта от Серия "А". Така още утре той ще пристигне в Пескара, за да завърши трансфера си като свободен агент.

За Инсиние това ще бъде втори престой при “делфините”. Предишният беше през сезон 2011/12, когато той играеше като преотстъпен за тях и заби 18 гола в 37 мача в Серия "Б", което му осигури пробив в първия състав на Наполи през следващата кампания. В Пескара офанзивният футболист беше съотборник с други двама емблематични италиански футболисти от последното десетилетие - Чиро Имобиле и Марко Верати, който в момента държи 50% от акциите на клуба. За последно пък ветеранът игра за Торонто, откъдето си тръгна през миналото лято.

