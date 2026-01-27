Популярни
  3. Весела Лечева ще отговаря за връзките с МОК, ЕОК и националните олимпийски комитети в европейската стрелба

  • 27 яну 2026 | 18:19
  • 330
  • 1
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) и Българския стрелкови съюз Весела Лечева ще отговаря за връзките на Европейската конфедерация по стрелба с Международния олимпийски комитет (МОК), Европейските олимпийски комитети (EОК) и националните олимпийски комитети. Това беше решено на заседание на Изпълнителното бюро, което се проведе днес във Франкфурт. На него новото ръководство на европейската стрелба разпредели ресорите и отговорностите. Преди няколко месеца Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация.

Лечева влиза и в комитета, който ще разпределя средствата за федерациите и различните програми, съобщиха от пресслужбата й. Председателят на Българския стрелкови съюз също така стана член на координационната комисия за Европейските игри в Истанбул през 2027 година, което е най-голямото събитие преди Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

По време на заседанието бяха определени състезанията, на които ще се дават олимпийски квоти. Занапред ще има и нова възрастова група – до 23 години при мъжете и жените.

„Получих огромно доверие от моите колеги, както и сериозни отговорности. В качеството ми на вицепрезидент на европейста стрелба ще положа максимални усилия да заздравим връзките с Международния олимпийски комитет, Европейските олимпийски комитети и всички членове на олимпийското движение. Стрелбата има трайно място в олимпийската програма, а стремежът е тя да става все по-атрактивна за публиката“, коментира Весела Лечева.

След прибирането си в София тя ще посети Бургас. Около 800 участници от близо 40 държави ще участват на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе в „Арена Бургас“.  Официалното откриване на първенството е на 3 февруари от 18:30 часа.

Лечева е и водач на българската делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, които започват на 6 февруари.

