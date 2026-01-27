Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

  • 27 яну 2026 | 16:43
  • 336
  • 0
Осветяват в розово моста в Бургас за Джиро д'Италия

В сряда Мостът в Бургас ще бъде осветен в розово за предстоящата колоездачна обиколка на Италия. Това беше съобщено по време на работна среща с участието на представители на организационния комитет на надпреварата от Италия и експерти от Община Бургас в сферата на пътната безопасност, туризма, културата и строителството. В срещата участваха също представители на Министерството на туризма, КАТ и Областното пътно управление.

"Ще направим всичко възможно за перфектното провеждане на етапа от колоездачната обиколка на Италия. За нас е чест да бъдем част от надпреварата“, каза кметът Димитър Николов. Тази година ще се проведе 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия „Джиро д'Италия“ (Giro d'Italia), в което ще участват 180 колоездачи.

В Бургас ще бъде финалът на първия етап, който ще започне от Несебър. От областния град ще започне вторият етап в посока Велико Търново, а след това колоездачите ще се състезават по трасето Пловдив - София. Състезанието ще продължи в Италия с начало в Катандзаро, едва след приключване на етапите в България. Маршрутът ще премине през Алпите с кратко навлизане в Швейцария и ще продължи към Североизточна Италия, обявиха от организационния комитет.

БТА припомня, че детайли за обиколката на Италия през 2026 година бяха представени в началото на декември миналата година в Рим. На събитието присъства премиерът в оставка Росен Желязков, министрите на туризма в оставка Мирослав Боршош и министърът на спорта в оставка Иван Пешев. "Гранде Партенца", както е наричан стартът на едно от най-големите колоездачни състезания, ще бъде на 8 май в Несебър.

