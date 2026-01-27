Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

Техника на атаката с Иван Петков и Лазар Лазаров

  • 27 яну 2026 | 16:37
  • 484
  • 0

Какво трябва да знаем за техниката на захождане при атака? Това е темата на епизод 131 на подкаста "Първо темпо", а лектори са бившият треньор на националния отбор (жени) Иван Петков и помощник треньорът на Факел (и световен шампион с момичетата до 19 г.) Лазар Лазаров:

- как се захожда за висока топка в края на мрежата?

- каква е техниката на заход при бърза топка в зона 4 и зона 2?

- какви са вариантите за придвижване на диагонала от зона 4 към зона 2 в ротацията, в която разпределителят е в зона 1?

- какво означава "обратна крачка" при атака и защо не е препоръчително да я използваме?

- как се захожда за ниска топка (до разпределителя) в центъра (вкл. задачите на центъра като част от системата на посрещане)?

- що е то "локум" и каква е разликата със захождането при ниската топка?

- какво трябва да знаем за придвижването и отскока за атака с т.нар. остра топка (или топка "седем" - на разстояние от разпределителя)?

- какви са спецификите при захода за атаката "краче/slide"?

