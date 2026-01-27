България ще бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години

България получи правото да бъде домакин на Балканското първенство за мъже под 20 години, което ще се проведе и като първи квалификационен кръг за Европейското първенство. Решението беше взето по време на Общото събрание на Балканската волейболна асоциация (BVA), състояло се в Сараево, Босна и Херцеговина.

На заседанието бяха утвърдени датите и домакините на балканските първенства при подрастващите за 2026 година. Турнирът за мъже под 20 години, в който ще участват най-добрите млади отбори от региона, е насрочен за периода 25-29 август 2026 г. Домакин на надпреварата ще бъде София, а срещите ще се проведат в зала „Христо Ботев“. Окончателният списък на участващите отбори ще бъде изготвен до 1 април 2026 година.

Общото събрание беше официално открито от президента на Балканската волейболна асоциация Милутин Попович. Сред официалните гости на форума бяха президентът на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич, както и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

По време на заседанието бяха приети отчетът за дейността и финансовият отчет на BVA, както и бяха направени важни кадрови промени в ръководството на асоциацията. Георгиос Карампецос (Гърция) беше избран за нов президент на Балканската волейболна асоциация, а Петар Йовановски (Северна Македония) зае поста вицепрезидент.

Предстоящото домакинство на Балканското първенство за мъже под 20 години е значимо признание за българския волейбол и създава отлични условия за развитие и изява на младите национални състезатели пред родна публика.