Стоян Димитров: Преди първия мач в Самоков си казахме, че можем много повече

Стоян Димитров е един от волейболистите на ВК Нефтохимик 2010, за които спечелената преди 8 дни в Самоков шеста Купа на България в клубната история е първи трофей в мъжкия волейбол. Вече втори сезон 200-сантиметровият талант от Тополовград е втори диагонал в състава на 6-кратните шампиони. 22-годишният Димитров влезе в игра във финала за Купата на страната срещу Пирин (Разлог) и реализира две точки. Ето какво сподели той пред официалния клубен сайт.

– Стояне, честита Купа на България! На кого посвещаваш първия трофей с мъжете в кариерата си?

– Благодаря! Посвещавам този трофей на хората, които вярваха в нас.

– Този сезон стана практика да влизаш на двойна смяна заедно с разпределителя Любослав Телкийски. Усещаш ли предварително момента, когато това ще се случи?

– Така е. Не бих казал, че усещам момента, но гледам да съм готов, когато трябва да се включа.

– Имаше ли чувството в Самоков, че съперниците всъщност не ви познават добре?

– С отборите, срещу които се изправихме в Самоков, се срещнахме досега през сезона поне един път, така че се познаваме. Но ние надградихме играта си по време на турнира.

– Вече втора година си в Нефтохимик – свикна ли с Бургас?

– В Бургас се свиква бързо, нямам никакви проблеми.

– Има ли съотборник, с когото си по-близък?

– Разбирам се с всички в отбора, не мога да кажа кой ми е най-близък. Момчетата са страхотни!

– Какво си казахте в съблекалнята преди първия мач в Самоков – четвъртфинала с Берое?

– Казахме си, че можем много повече и трябва да го покажем.

– Какво би казал на феновете на ВК Нефтохимик 2010?

– Благодарим, че са до нас! Нужна ни е подкрепата им занапред!