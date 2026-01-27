Популярни
  • 27 яну 2026 | 11:31
Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще пропуснат утрешното контролно на националния отбор

Световната и европейска вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще пропуснат утрешното контролно на националния отбор за жени, съобщават от българската федерация.

"На 28.01 от 11:00 жени индивидуално излизат за първата голяма проверка на сезона. Стилияна Николова и Ева Брезалиева няма да вземат участие съгласно плана на подготовка, а Яница Динева и Анастасия Калева поради контузии", написаха от БФХГ във фейсбук.

Контролното ще бъде излъчено на живо в канала на централата в YouTube.

