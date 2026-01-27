Олимпийски шампион се присъедини към Хелън Обири след трансфер в швейцарска спортна марка

Последният ход на Суфиане Ел Бакали предизвика вълнение в професионалното бягане на дълги разстояния, докато швейцарска марка за спортна екипировка тихомълком подсилва своя елитен състав.

Светът на професионалното бягане на дълги разстояния претърпя значителна промяна, след като швейцарската марка за спортни стоки On официално обяви привличането на мароканската икона в стийпълчейза Суфиане Ел Бакали.

Присъединявайки се към семейството на On, Ел Бакали става част от мощен отбор от таланти от световна класа, като ще бъде водеща фигура в елитния тим на марката заедно с друга легенда в дългите бягания и двукратна шампионка на Бостънския маратон Хелън Обири.

Пътят на Суфиане Ел Бакали към върха е белязан от ролята му на исторически феномен. В продължение на десетилетия дисциплината 3000 метра стийпълчейз беше доминирана от една-единствена нация, но Ел Бакали промени статуквото на Игрите в Токио 2020.

Той стана първият атлет, роден извън Кения, който печели олимпийско злато в тази дисциплина от 1980 г. насам, слагайки край на 40-годишна ера на еднолична доминация.

След този пробив той затвърди статута си на талант на своето поколение. С две поредни световни титли през 2022 г. и 2023 г. и успешна защита на олимпийската си корона на Игрите в Париж 2024, той постигна това, което малцина смятаха за възможно.

Ел Бакали е едва вторият атлет в историята след финландеца Волмери Исо-Холо през 1932 г., който печели поредни олимпийски златни медали в стипълчейза.

Привличането на Ел Бакали подсилва ангажимента на On към постижения на най-високо ниво. С неговото включване On създава динамика на страховит "суперотбор“.

Точно както Обири предефинира възможностите в маратона и шосейните бягания за марката, така и Ел Бакали носи несравним авторитет на пистата.

"Развълнувани сме да приветстваме Суфианe в семейството на On“, заяви Никлас Бюнер, мениджър на атлетите в On. "Суфианe е феноменален атлет със страст към съвършенството, която напълно съответства на ценностите на нашата марка. Неговата отдаденост и успехи на пистата са вдъхновение и ние с нетърпение очакваме да го подкрепим, докато продължава да се състезава на най-високо ниво, както и да си сътрудничим с него в разработването на продукти.“

"Избрах On, защото виждам светло бъдеще с тях“, сподели Ел Бакали. "Надявам се да блестя заедно с тях, защото се стремя да постигна още повече в бъдеще.“

Снимки: Gettyimages