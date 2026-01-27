Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски отново на родна земя след дългия лагер в Турция
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийски шампион се присъедини към Хелън Обири след трансфер в швейцарска спортна марка

Олимпийски шампион се присъедини към Хелън Обири след трансфер в швейцарска спортна марка

  • 27 яну 2026 | 11:18
  • 189
  • 0
Олимпийски шампион се присъедини към Хелън Обири след трансфер в швейцарска спортна марка

Последният ход на Суфиане Ел Бакали предизвика вълнение в професионалното бягане на дълги разстояния, докато швейцарска марка за спортна екипировка тихомълком подсилва своя елитен състав.

Светът на професионалното бягане на дълги разстояния претърпя значителна промяна, след като швейцарската марка за спортни стоки On официално обяви привличането на мароканската икона в стийпълчейза Суфиане Ел Бакали.

Присъединявайки се към семейството на On, Ел Бакали става част от мощен отбор от таланти от световна класа, като ще бъде водеща фигура в елитния тим на марката заедно с друга легенда в дългите бягания и двукратна шампионка на Бостънския маратон Хелън Обири.

Пътят на Суфиане Ел Бакали към върха е белязан от ролята му на исторически феномен. В продължение на десетилетия дисциплината 3000 метра стийпълчейз беше доминирана от една-единствена нация, но Ел Бакали промени статуквото на Игрите в Токио 2020.

Той стана първият атлет, роден извън Кения, който печели олимпийско злато в тази дисциплина от 1980 г. насам, слагайки край на 40-годишна ера на еднолична доминация.

След този пробив той затвърди статута си на талант на своето поколение. С две поредни световни титли през 2022 г. и 2023 г. и успешна защита на олимпийската си корона на Игрите в Париж 2024, той постигна това, което малцина смятаха за възможно.

Ел Бакали е едва вторият атлет в историята след финландеца Волмери Исо-Холо през 1932 г., който печели поредни олимпийски златни медали в стипълчейза.

Привличането на Ел Бакали подсилва ангажимента на On към постижения на най-високо ниво. С неговото включване On създава динамика на страховит "суперотбор“.

Точно както Обири предефинира възможностите в маратона и шосейните бягания за марката, така и Ел Бакали носи несравним авторитет на пистата.

"Развълнувани сме да приветстваме Суфианe в семейството на On“, заяви Никлас Бюнер, мениджър на атлетите в On. "Суфианe е феноменален атлет със страст към съвършенството, която напълно съответства на ценностите на нашата марка. Неговата отдаденост и успехи на пистата са вдъхновение и ние с нетърпение очакваме да го подкрепим, докато продължава да се състезава на най-високо ниво, както и да си сътрудничим с него в разработването на продукти.“

"Избрах On, защото виждам светло бъдеще с тях“, сподели Ел Бакали. "Надявам се да блестя заедно с тях, защото се стремя да постигна още повече в бъдеще.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Якоб Ингебригтсен обясни защо ще започне сезона късно и разкри амбициозните си цели за 2026 г.

Якоб Ингебригтсен обясни защо ще започне сезона късно и разкри амбициозните си цели за 2026 г.

  • 26 яну 2026 | 16:20
  • 947
  • 0
Милър-Уибо с победа в първото си състезание в зала от 4 години

Милър-Уибо с победа в първото си състезание в зала от 4 години

  • 26 яну 2026 | 14:46
  • 1530
  • 0
Бащата на Келвин Киптум обвини вдовицата му и влиятелни лица в присвояване на богатството на сина му

Бащата на Келвин Киптум обвини вдовицата му и влиятелни лица в присвояване на богатството на сина му

  • 26 яну 2026 | 12:44
  • 1215
  • 0
Фейт Кипиегон се бори с кризата в майчиното здравеопазване с амбициозен проект в Кения

Фейт Кипиегон се бори с кризата в майчиното здравеопазване с амбициозен проект в Кения

  • 26 яну 2026 | 12:19
  • 724
  • 0
Малко не стигна на Радина Величкова за финал на 60 метра в Полша

Малко не стигна на Радина Величкова за финал на 60 метра в Полша

  • 26 яну 2026 | 11:31
  • 1345
  • 0
Най-бързият мъж в Африка Оманяла се цели в нов континентален рекорд на 100 метра

Най-бързият мъж в Африка Оманяла се цели в нов континентален рекорд на 100 метра

  • 26 яну 2026 | 11:12
  • 766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 4272
  • 10
Левски се прибира след лагера в Турция

Левски се прибира след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 10:40
  • 3421
  • 9
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 5030
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 6921
  • 10
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 8852
  • 3
Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 14013
  • 19