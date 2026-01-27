Атауи ще атакува световния рекорд на 1000 метра в зала в Мадрид

Испанският лекоатлет Мохамед Атауи си е поставил за цел да подобри световния рекорд на 1000 метра в зала пред родна публика. Това ще се случи по време на турнира от златния световен тур на закрито в Мадрид на 6 февруари.

Настоящият рекорд, който Атауи ще се опита да счупи в зала "Галур“, принадлежи на Аянле Сулейман от Джибути. Неговото постижение от 2:14.20 минути е поставено в Стокхолм през 2014 година.

Атауи е един от най-бързите атлети в историята на дисциплината на открито. През миналия септември испанецът записа време от 2:12.25 минути, което го нареди на трето място във вечната световна ранглиста. Той беше съвсем близо до европейския рекорд на Себастиан Коу от 2:12.18, който датира от 1981 г., както и до световния рекорд на Ноа Нгени от 2:11.96.

През 2024 г. Атауи направи своя голям пробив, печелейки сребърен медал на 800 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Рим. Той откри новия си сезон с убедителна победа на 1500 метра в Антекера по-рано този месец, като постави личен рекорд в зала от 3:35.65 минути.

Преди опита си за рекорд, Атауи ще се състезава на 800 метра за първи път през сезона на турнира Millrose Games в Ню Йорк в неделя. Там той ще се изправи срещу изключително силни съперници, сред които световният шампион от 2019 г. Донаван Брейзър от САЩ, ирландецът Сиан Макфилипс, заел четвърто място на световното първенство, и Брайс Хопел, който в събота постави най-добро постижение в света на 2000 метра в зала с 4:48.79 в Бостън.

Зала "Галур“ е била домакин на множество световни рекорди през последните години. През 2020 г. Юлимар Рохас от Венецуела постави световен рекорд в тройния скок на закрито с 15.43 метра, а през 2021 г. Грант Холоуей счупи световния рекорд на 60 метра с препятствия с време 7.29 секунди на същата писта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages