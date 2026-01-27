Дания е първият полуфиналист на Европейското по хандбал

Олимпийският и световен шампион Дания стана първият отбор, който си осигури място на полуфиналите на Европейското първенство по хандбал за мъже.

Възпитаниците на Келд Вилхелмсен надделяха над Германия с 31:26 (13:12) в Хернинг в повторение на финала на Игрите в Париж 2024 и кръг преди края на основната фаза в група I оглавиха класирането с актив от 6 точки, с което си гарантираха място в топ 4.

След относително равностойно първо полувреме домакините нанесоха своя удар след почивката, когато със серия от 10:3 дръпнаха с 23:16 в 47-ата минута и до края не допуснаха да бъдат застигнати.

Матиас Гидсел и Симон Питлик се разписаха по осем пъти за успеха. За Бундестима с 6 попадения най-резултатен беше Ренарс Ушчинс.

Германия допусна първо поражение и падна на втората позиция също с актив от 6 точки, а в последния кръг ще играе срещу защитаващия титлата си Франция в решаващ мач за определяне на другия полуфиналист от групата. Шампионите изненадващо загубиха в четвъртия кръг от Испания с 32:36 (14:20) и останаха на трето място с 4 точки. Иберийците, за които Ян Баруфет реализира 10 гола, постигнаха първи успех в основната фаза на турнира, но с 2 точки са последни в класирането и нямат шансове да продължат в борбата за отличията.

В другата среща от кръга в групата Норвегия и Португалия завършиха 35:35 (18:17) в много оспорван мач. Така двата състава събраха по 3 точки и загубиха надежди за продължаване на полуфиналите. Португалците водеха с 34:32 в 56-ата минута, но не успяха да удържат. Скандинавците дори имаха последна атака, но Симен Лисе, който беше изравнил 1:18 минута преди сирената за 35:35, пропусна последния изстрел в мача в самия край.