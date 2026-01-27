Ще обновяват стадиона на Черноломец Попово

Община Попово подписа договор с Министерството на младежта и спорта за реализиране на проект за реконструкция и рехабилитация на спортната инфраструктура в града.

Проектът обхваща ключови части на Градския стадион и цели модернизиране на условията за спорт и тренировки.

В рамките на проекта са предвидени:

Реконструкция на Южната трибуна – сектор В

Обновяване на главния вход на стадиона

Монтаж на нова ограда и модернизирани алеи за достъп

Рехабилитация на лекоатлетическата писта към тренировъчното игрище

Изграждане на нови гостуващи сектори Б1–Б3

Реализацията на проекта ще подобри условията за спортни клубове, ученици и младежи, ще повиши безопасността и комфорта за зрителите и ще даде възможност за провеждане на регионални турнири и състезания.

Инвестицията цели също да подкрепи развитието на леката атлетика, футбола и масовия спорт в Попово, както и да създаде по-привлекателна среда за спортни прояви.

Снимка: chernolomets1919.com