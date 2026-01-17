Първа тренировка за Черноломец (програмата за контролите)

Днес, Черноломец (Попово) ще започне зимната си подготовка. 20 футболисти ще се явят на старта. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Отборът ще играе и приятелски срещи, като във всичките ще гостува.

Програмата за контролите:

24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)

31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)

7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

14 февруари: Павликени – Черноломец (Попово)