Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Първа тренировка за Черноломец (програмата за контролите)

Първа тренировка за Черноломец (програмата за контролите)

  • 17 яну 2026 | 08:21
  • 282
  • 0

Днес, Черноломец (Попово) ще започне зимната си подготовка. 20 футболисти ще се явят на старта. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Отборът ще играе и приятелски срещи, като във всичките ще гостува.

Програмата за контролите:

24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)

31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)

7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

14 февруари: ПавликениЧерноломец (Попово)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряк" пое към Тайланд

"Моряк" пое към Тайланд

  • 16 яну 2026 | 20:33
  • 2139
  • 0
Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

  • 16 яну 2026 | 19:24
  • 2379
  • 6
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 16 яну 2026 | 17:40
  • 11127
  • 7
Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

  • 16 яну 2026 | 17:39
  • 1484
  • 0
ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 16 яну 2026 | 17:28
  • 1315
  • 1
Вихрен привлече Бебе

Вихрен привлече Бебе

  • 16 яну 2026 | 17:22
  • 1697
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 101
  • 0
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 5922
  • 8
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 501
  • 0
Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Хуан Переа се доближава все повече до Левски

  • 17 яну 2026 | 09:19
  • 1392
  • 0
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 4347
  • 0
Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  • 17 яну 2026 | 07:06
  • 1773
  • 0