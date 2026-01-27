Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

Бившият играч на Барселона и бразилския национален отбор Дани Алвеш може да се завърне към професионалния футбол, съобщава The Touchline в социалните мрежи.

42-годишният бразилец обмисля да играе за португалския клуб „Сао Жоао де Вер“, който играе в третата дивизия на Португалия. Алвеш наскоро стана съсобственик на клуба и в момента попълва необходимите документи, за да започне игралната си кариера.

Източникът отбелязва също, че Алвеш не се е отказал от мечтата си да играе за Бразилия на Мондиал 2026. Въпреки че шансовете на Алвеш за участие в турнира изглеждат малки, той продължава да се стреми към тази цел. Миналата пролет Алвеш беше оправдан по наказателни обвинения, след като прекара повече от година зад решетките.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Dani Alves is considering his return to professional football as player-manager for São João de Ver, the Portuguese club he co-owns.



The Brazilian is handling all the final paperwork to be registered until the end of the season.



He has not given up on… pic.twitter.com/syhmxUrwiI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 26, 2026