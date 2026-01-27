Популярни
  Бразилия
  2. Бразилия
  Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

  • 27 яну 2026 | 03:19
  • 307
  • 0
Алвеш е близо да заиграе в клуба, който купи

Бившият играч на Барселона и бразилския национален отбор Дани Алвеш може да се завърне към професионалния футбол, съобщава The Touchline в социалните мрежи.

42-годишният бразилец обмисля да играе за португалския клуб „Сао Жоао де Вер“, който играе в третата дивизия на Португалия. Алвеш наскоро стана съсобственик на клуба и в момента попълва необходимите документи, за да започне игралната си кариера.

Източникът отбелязва също, че Алвеш не се е отказал от мечтата си да играе за Бразилия на Мондиал 2026. Въпреки че шансовете на Алвеш за участие в турнира изглеждат малки, той продължава да се стреми към тази цел. Миналата пролет Алвеш беше оправдан по наказателни обвинения, след като прекара повече от година зад решетките.

