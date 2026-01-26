Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Футболистите в Ла Лига рискуват да бъдат съдени заради 15-секундната стачка

Футболистите в Ла Лига рискуват да бъдат съдени заради 15-секундната стачка

  • 26 яну 2026 | 19:40
  • 373
  • 0
Футболистите в Ла Лига рискуват да бъдат съдени заради 15-секундната стачка

Ръководството на Ла Лига реши да отнесе в съда спора си с футболистите относно предполагаема незаконна стачка по време на деветия кръг от шампионата. Тогава състезателите спряха играта в първите 15 секунди на мачовете в знак на протест срещу плана срещи от шампионата да се играят извън в Испания. Конкретно в случая това беше заради идеята Виляреал и Барселона да се срещнат в Маями в дните преди Коледа. В крайна сметка, след протестите, тази идея отпадна.

“Искам да знам дали спирането на двубой за 15 секунди е нарушение на трудовите правила, защото това ме притеснява. Изложени сме на риск срещите ни да бъдат спирани за по 15 секунди заради предполагаема свобода на изразяване. За подобни права се отправя искане пет дни по-рано“, коментира преди няколко дни президентът на Ла Лига Хавиер Тебас по време на събитие на Europa Press.

Така сега магистратите ще трябва да решат дали футболистите от елита са нарушили закона.

“Съюзът на футболистите трябва да ни постила червен килим всеки път, когато ни види, защото 70% от приходите от аудиовизуални права отиват за техните заплати. Ние сме тези, които правят най-много, за да печелят те повече“, добави Тебас в същото интервю.

Според синдиката на футболистите спирането на играта е било „упражняване на свободата на изразяване и символичен протест“, който не е нарушил нито играта, нито състезанието.

