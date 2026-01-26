Популярни
Самуил Вълчинов и Християн Димитров забиха 43 точки, но Равена падна драматично от Таранто
Самуил Вълчинов и Християн Димитров забиха 43 точки, но Равена падна драматично от Таранто

  • 26 яну 2026 | 16:59
Самуил Вълчинов и Християн Димитров забиха 43 точки, но Равена падна драматично от Таранто

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов изиграха страхотен мач, но техният Консар (Равена) претърпя 6-о поражение във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим отстъпи на Призма Ла Кашина (Таранто) с 2:3 (25:22, 25:22, 20:25, 16;25, 11:15) в двубой от 16-и кръг.

Християн Димитров се отчете с 20 точки (2 блока, 55% ефективност в атака - +8).

Самуил Вълчинов бе най-резултатен с 23 точки (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака, 15% перфектно и 44% позитивно посрещане - +12).

Италианският национал от български произход Мануел Златанов записа 18 точки (2 аса).

За съперника Янис Том Хопт реализира 21 точки (2 аса, 2 блокади), с 18 точки (2 аса) се отчете Никола Чанчота.

Равена има 32 точки в актива си (10 победи, 6 загуби). Таранто е на 12-а позиция със 17 точки (6 победи, 10 загуби).

В следващия кръг Равена среща Виртус Аверса, на 1 февруари (неделя). Таранто среща Тинет Прата Порденоне.

