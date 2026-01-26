Константин Костадинов с нов треньор в Испания

Испанският отбор на национала Константин Костадинов Морабанк Андора смени треньора си. Хърватинът Жан Табак замени Жоан Пласа начело на тима, съобщава Eurohoops.

55-годишният специалист ще води Андора до края на сезон 2025/2026 в опит да помогне за оставането на състава в испанската елитна дивизия. Отборът е с актив 4-13 на 16-о място във временното класиране в Лига Ендеса.

Табак е наясно със ситуацията в Испания, тъй като има два отделни периода като помощник-треньор в Реал Мадрид, работейки под ръководството на своя предшественик Пласа от 2006 до 2009 година и под ръководството на Пабло Ласо от 2014 до 2015 година. Той беше и асистент на Жоан Пласа в Кахасол Севиля до 2011 година.

Костадинов подписа с Морабанк Андора в средата на декември миналата година, а преди това носеше екипа на Ла Лагуна Тенерифе.

Следвай ни:

Снимки: Imago