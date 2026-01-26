Якоб Ингебригтсен обясни защо ще започне сезона късно и разкри амбициозните си цели за 2026 г.

Популярни
Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  Sportal.bg
  Лека атлетика
  • 26 яну 2026 | 16:20
  • 278
  • 0
Двукратният олимпийски шампион Якоб Ингебригтсен предприема предпазлив подход през 2026 г., като се стреми към силно завръщане на пистата, което ще включва и по-късен старт на сезона. Норвежецът планира да започне сезона си по-късно, тъй като се надява на голямо завръщане след трудностите, които изпита през 2025 г.

Ингебригтсен премина през болезнен сезон заради контузия в ахилеса, която доведе до отпадането му още в сериите на 1500 метра и до десето място във финала на 5000 метра на Световното първенство през 2025 г.

Това бяха тежки моменти за атлета, свикнал с победите, който признава, че мрази да губи. Сега той е решен да избегне повторение на тези резултати, като възприеме по-предпазлив подход през 2026 г.

"Ахилесът е много добре“, заяви Ингебригтсен пред Guardian. "Но заради последните няколко години съм малко по-предпазлив. Затова давам приоритет на подготовката си за сезона на открито.“

"Вероятно ще започна на Bislett Games през юни. Но целите ми са да спечеля два златни медала на Европейското първенство, победа във финала на Диамантената лига и да направя един добър опит за световен рекорд на 1500 метра, на миля, а също и на 5000 метра“, добави той, разкривайки големите си амбиции за годината.

Ингебригтсен ще се стреми да спечели осма титла от европейски първенства и пета от Диамантената лига през тази година, като погледът му е насочен и към Световното първенство през 2027 г. в Пекин, където ще преследва трети златен медал.

"Никога не съм смятал някого за свой съперник“, каза той. "Защото винаги се състезавам със себе си. И обикновено не гледам стартовия списък. Защото винаги ще има хора, които могат да ме застрашат или да компрометират състезанието ми, каквото и да става.“

Снимки: Gettyimages

