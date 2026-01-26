Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ади Османович: Тази Купа на България е за всички, които вярваха в нас

Ади Османович: Тази Купа на България е за всички, които вярваха в нас

  • 26 яну 2026 | 15:23
  • 135
  • 0

Босненският диагонал Ади Османович стана топреализатор на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) в турнира за Купата на България, спечелен от тима ни в Самоков преди 8 дни – на 18 януари. Това е трети национален трофей в кариерата на 30-годишния Османович, който има две Купи на Босна и Херцеговина – с Младост Бръчко (2018 г.) и Радник Биелина (2024). Ето какво сподели той пред официалния клубен сайт.

„Тази купа е за всички онези хора, които вярваха в нас от самото начало, дори и когато мнозина не вярваха. Благодаря на Бога, че стъпих на подиума на победителите с моя отбор и всички заедно вдигнахме Купата на България“, заяви 206-сантиметровият нападател.

„Не бих изпадал в подробности за турнира в Самоков. Най-важното е, че този трофей дойде в крайна сметка в нашите ръце – ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) е шампионът в този турнир и това е от най-голямо значение за всички, които подкрепят този клуб, обичат този клуб и са част от този клуб!“, отбеляза Османович.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 на първия полусезон в Русия

Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 на първия полусезон в Русия

  • 26 яну 2026 | 13:25
  • 3457
  • 2
Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

  • 26 яну 2026 | 11:55
  • 482
  • 0
Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

  • 26 яну 2026 | 11:47
  • 467
  • 0
Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига

Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига

  • 26 яну 2026 | 11:45
  • 821
  • 0
Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

  • 26 яну 2026 | 11:41
  • 665
  • 0
От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

  • 26 яну 2026 | 11:33
  • 371
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 29489
  • 47
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 30605
  • 11
ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

ЦСКА 1948 2:1 Слован (Братислава), "червените" бързо изравниха

  • 26 яну 2026 | 14:42
  • 1885
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 18335
  • 3
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 17695
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 12011
  • 2