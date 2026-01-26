Ади Османович: Тази Купа на България е за всички, които вярваха в нас

Босненският диагонал Ади Османович стана топреализатор на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) в турнира за Купата на България, спечелен от тима ни в Самоков преди 8 дни – на 18 януари. Това е трети национален трофей в кариерата на 30-годишния Османович, който има две Купи на Босна и Херцеговина – с Младост Бръчко (2018 г.) и Радник Биелина (2024). Ето какво сподели той пред официалния клубен сайт.

„Тази купа е за всички онези хора, които вярваха в нас от самото начало, дори и когато мнозина не вярваха. Благодаря на Бога, че стъпих на подиума на победителите с моя отбор и всички заедно вдигнахме Купата на България“, заяви 206-сантиметровият нападател.

„Не бих изпадал в подробности за турнира в Самоков. Най-важното е, че този трофей дойде в крайна сметка в нашите ръце – ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) е шампионът в този турнир и това е от най-голямо значение за всички, които подкрепят този клуб, обичат този клуб и са част от този клуб!“, отбеляза Османович.