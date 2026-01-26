Съдебномедицинско разследване свърза смъртта на легенда на Манчестър Юнайтед с играта с глава

Ново съдебномедицинско разследване във Великобритания свързва смъртта на бившия шотландски национал Гордън МакКуин с многократните удари с глава по време на футболната му кариера, предизвиквайки шок в английската футболна общност.

МакКуин, който почина през 2023 г. на 70-годишна възраст, страдаше от хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ) и съдова деменция – състояния, които в крайна сметка доведоха до пневмония. Според констатациите, постоянните микротравми на главата от ударите с глава изглежда са допринесли решаващо за появата на невродегенеративното заболяване.

Съдебният лекар Джон Хийт подчерта, че има ясна връзка между честата употреба на глава в играта и развитието на ХТЕ. Диагнозата беше потвърдена и от професора по невропатология Уили Стюарт, който откри заболяването на множество места в мозъка на покойния.

Стюарт отбеляза, че професионалните футболисти, особено защитниците, които често играят с глава, са изправени пред значително повишен риск в сравнение с общото население. За разлика от тях, вратарите рядко са изложени на такъв вид натоварване.

Гордън МакКуин имаше забележителна кариера като централен защитник, записвайки почти 350 участия на клубно ниво и 30 с националния отбор на Шотландия. Резултатите от разследването отново разпалват дебата за дългосрочните последици от играта с глава върху здравето на спортистите и необходимостта от превантивни мерки в съвременния футбол.