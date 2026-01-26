One Team Games 2026: Силата на Отбора

Клубовете от Евролигата и Еврокъп се обединяват, за да подчертаят силата на баскетбола като инструмент за социална промяна.

Euroleague Basketball отново ще постави в центъра на вниманието приобщаването, единството и въздействието върху общността с изданието на One Team Games за 2026 г. Инициативата ще се проведе от 26 до 30 януари в рамките на 25-ия кръг на Евролигата и 16-ия кръг на BKT EuroCup.

One Team Games е ключов момент за програмата One Team – инициативата за социална отговорност на Euroleague Basketball, която събира на едно място клубове, играчи, фенове и общности от цяла Европа. Надграждайки успеха от предишни години, клубовете от Евролигата и Еврокъп ще се включат, за да затвърдят общия си ангажимент да използват баскетбола като сила за положителна социална промяна.

Темата на изданието за 2026 г. – „Силата на отбора“ – отразява основната ценност в сърцето на програмата One Team: работата в екип. През целия сезон участниците в One Team развиват умения, основани на сътрудничество, уважение и принадлежност. По време на One Team Games този дух се разпростира извън програмата, обединявайки фенове, клубове, общности и играчи чрез споделената страст към играта и живота.

„Много сме щастливи да отбележим One Team Games за пореден сезон. Това е чудесна възможност да покажем въздействащата работа, която вършим ръка за ръка с нашите клубове чрез техните програми One Team, да повишим осведомеността за проблемите, засягащи нашите общности и да поканим всички да се присъединят към нас в празненствата“, заяви Гуейн Дейвис, главен търговски директор на Euroleague Basketball.

„Бихме искали да благодарим на нашите клубове, треньори, играчи и партньори за огромните им усилия и солидарност през цялата година и с нетърпение очакваме да видим всички участници и програми да заемат централно място“, добави той.

За да се подсили посланието и видимостта на One Team Games, в залите на Евролигата и Еврокъп ще се проведат редица активности:

Стикери #WeAreAllOneTeam, поставени на игрището;

Семейни снимки с участието на посланици и участници в One Team;

Участници ще връчват топката на съдиите (в Еврокъп) или ще я поставят на специална поставка (в Евролигата);

Демонстрации на полувремето, представящи дейностите на One Team;

Специални LED визии за One Team Games в залите.

Тези моменти са създадени, за да поставят участниците в One Team в центъра на преживяването в деня на мача, като по този начин се отбелязва тяхната роля в голямото баскетболно семейство.

В дигиталното пространство, за да ангажира допълнително феновете и да разпространи посланието #WeAreAllOneTeam, Euroleague Basketball създаде и специална игра с карти – One Team Ambassadors Memory Game. Това интерактивно преживяване кани феновете да обръщат карти, да намират съвпадащи двойки и да се състезават с времето за шанса да спечелят специална награда: фланелка на любимия си играч от Евролигата или Еврокъп.

Феновете в залите ще могат да получат достъп до играта чрез QR код, показван на видео кубовете по време на полувремето, прекъсванията и след всяка четвърт, пренасяйки духа на One Team директно на трибуните. Широката публика също ще може да участва чрез платформите на Евролигата и BKT EuroCup, както и чрез сканиране на QR кодове, споделени в социалните мрежи на One Team през седмицата.

Като част от One Team Games, участниците и посланиците ще носят специална тениска на One Team, предоставена от Euroleague Basketball.

На гърба е изписано посланието, което определя движението: #WeAreAllOneTeam – израз на принадлежност, който надхвърля произход и различия, напомняйки на всички, че всеки индивид има значение.

Върху цялата тениска са изписани имената на участниците, служителите, посланиците на One Team и сътрудниците от този сезон. Всяко име представлява история за смелост, отдаденост и общност. Заедно те образуват мощно напомняне, че всеки човек е важен и че истинската сила идва от това да бъдем заедно.

„Мисля, че както програмата One Team, така и One Team Games са наистина страхотни начини да покажем колко много добро може да донесе баскетболът в живота на хората“, каза Онуралп Битим, играч на Фенербахче и посланик на One Team. „Малко надежда и една малка усмивка могат да направят голяма промяна. Изключително горд съм, че играя дори малка роля в това и се надявам да продължим да разпространяваме това послание заедно“, каза още той.

One Team Games помага за обединяването на всички клубове от Евролигата и BKT EuroCup под една обща цел, докато Euroleague Basketball продължава да доказва, че силата на отбора се простира далеч отвъд крайния резултат.

Когато всеки изиграе своята роля, се създава нещо по-силно – на игрището и извън него.

#WeAreAllOneTeam

Снимка: euroleaguebasketball.net