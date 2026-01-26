Популярни
  Колчестър
Пато преговаря за закупуването на изненадващ клуб от Англия

  26 яну 2026
Бившата звезда на Милан Алешандре Пато води преговори за закупуването на Колчестър Юнайтед, който в момента играе в Лига 2 на Англия. Бразилецът е посетил клуба през уикенда, като се е срещнал с настоящия собственик Роби Коулинг. Бившият бразилски национал е изгледал на живо и победата на Колчестър над Флитууд Таун. За момента все още не е ясно каква ще бъде точно инвестицията на Пато.

Коулинг е собственик и президент на Колчестър от близо две десетилетия и вече изрази желанието си да се раздели с клуба. През лятото имаше оферта от базираната в САЩ Lightwell Sports Group, но сделката тогава пропадна.

Колчестър е осми във Втора лига, на три точки от местата за плейофите. Отборът е непобеден в последните шест мача, с четири победи и две равенства, и се стреми към промоция в 10-ия си пореден сезон във Втора лига.

Друг известен играч - Лука Модрич, наскоро се включи в собствеността на Суонзи Сити. Гарет Бейл пък преговарят за закупването на Кардиф Сити. В Испания Серхио Рамос е на крачка от това да придобие заедно със своите партньори Севиля.

Снимки: Gettyimages

