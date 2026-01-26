Милър-Уибо с победа в първото си състезание в зала от 4 години

Легендата на бахамската лека атлетика Шоне Милър-Уибо се завърна, и то по впечатляващ начин, постигайки третото най-добро време в кариерата си на 300 метра за жени. Това се случи на турнира Alachua County Sports and Event Center Invitational, проведен в Гейнсвил, Флорида.

Носителката на световна и олимпийска титли направи силно впечатление, като спечели бягането на 300 метра с рекорд на съоръжението от 36.07 секунди. Това беше първото ѝ състезание на закрито от четири години насам. Времето ѝ е второто най-бързо в света за 2026 г., като отстъпва единствено на водещия резултат от 35.94 секунди, постигнат от Деджанеа Оукли от Ямайка преди две седмици.

В същата дисциплина в петък Габи Скот от Пуерто Рико завърши на второ място с време 37.77 секунди, а Бионсе Дефрейтас от Британските Вирджински острови се нареди трета с 38.17 секунди.

През последните няколко години Милър-Уибо имаше по-слаби резултати по нейните стандарти поради раждане и контузии, но изглежда, че е близо до върховата си форма. Нейното най-добро лично постижение на 300 метра на закрито е 35.45 секунди – световен рекорд, поставен на Millrose Games в Ню Йорк през 2018 г.

След световната си титла на открито през 2022 г. Милър-Уибо се бореше с травми и стана майка. В края на миналата година тя обяви в Инстаграм, че се завръща на пистата през 2026 г. и очаква с нетърпение обновения сезон. На 31 декември 2025 г. Милър-Уибо написа: "Благодарна съм за уроците на 2025 г. Готова съм да се докажа отново през 2026 г. – със смирение, глад за успехи и сърце.“

Ако представянето ѝ в началото на сезона е показателно, 31-годишната атлетка със сигурност ще бъде една от фигурите, които трябва да се следят през тази година.

След златния медал на бахамката на Световното първенство по лека атлетика в Юджийн през 2022 г. ситуацията в женското бягане на 400 метра в световен мащаб се промени значително. Няколко атлетки, сред които Сидни Маклафлин-Леврон от САЩ и Марилейди Паулино от Доминиканската република, слязоха под 48 секунди, а Салва Еид Насер от Бахрейн постигна 48.19 секунди, заемайки първите три места на миналогодишното Световно първенство в Токио, Япония.

Най-доброто време на Милър-Уибо на открито е 48.36 секунди, което я нарежда на осмо място във вечната ранглиста. Въпреки това, сензационното ѝ бягане през уикенда показва, че тя ще бъде сила, с която всички ще трябва да се съобразяват тази година, стига да остане здрава.

Снимки: Gettyimages