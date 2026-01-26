Бащата на Келвин Киптум обвини вдовицата му и влиятелни лица в присвояване на богатството на сина му

В разтърсващо видео, разпространяващо се в интернет, Самсон Черуйот, бащата на покойния световен рекордьор в маратона Келвин Киптум, твърди, че снаха му Асенат Ротич и неназован държавен служител му отказват достъп до богатството на сина му.

Близо две години след трагичния автомобилен инцидент, отнел живота на атлета, Черуйот заявява, че е изправен пред "икономическо задушаване“.

Говорейки от дома си в Чепкорио, опечаленият баща описва как живее в бедност – в пълен контраст със значителните приходи, които синът му е натрупал по време на знаменитата си кариера.

В емоционалното видео, което набра значителна популярност в социалните мрежи, видимо съкрушеният Черуйот описва в детайли тежките си условия на живот.

"Преминах през ада“, казва той. "Хората си мислят, че се храним с пари, но погледнете тази къща. Когато вали, се местим в ъгъла, защото покривът тече. Така ли трябва да живее бащата на световен шампион?“

В клипа Черуйот обвинява снаха си в заговор с високопоставен служител с цел контрол върху активите на Киптум.

Той твърди, че това лице е придружило Ротич до Ротердам през април 2024 г., само два месеца след погребението на Киптум, за да отклони предполагаемо приходите на маратонеца.

Разделено семейство Тези обвинения извадиха на показ ожесточен семеен спор, за който се твърди, че продължава от погребението на атлета през февруари 2024 г.

Докато правителството построи нова къща за вдовицата на Киптум, родителите му твърдят, че подобно обещание за подкрепа към тях така и не е било изпълнено.

"Казаха ни, че парите са за децата“, заявява Черуйот, докато стои близо до гроба на сина си. "Но не сме ли ние тези, които го отгледаха? Сега чувам, че парите се пазят на сигурно място, докато ние гладуваме. Проклинам онези, които ядат потта на сина ми, докато родителите му страдат.“

Противоречията разпалиха ожесточен дебат в кенийската долина Рифт, подчертавайки сблъсъка между традиционните обичаи, които наблягат на уважението към възрастните, и съвременните закони, които обикновено дават предимство на съпруга/съпругата и децата по въпросите на наследството.

Докато семейният конфликт се разгръща публично, съществува риск наследството на един от най-великите маратонци в историята да бъде засенчено от битката за неговото състояние.