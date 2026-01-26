Фейт Кипиегон се бори с кризата в майчиното здравеопазване с амбициозен проект в Кения

Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон използва своя световен статут, за да се бори с детската и майчината смъртност в родината си.

Кенийската суперзвезда направи първа копка на "Родилно отделение "Смелост да мечтаеш“ – ново съоръжение, което ще бъде построено в родния ѝ град Керингет по-късно тази година.

Докато през последните няколко години Кипиегон чупеше световни рекорди и пишеше история на пистата, фокусът ѝ се насочи и към наболял проблем извън нея.

Откакто става майка през 2018 г., трикратната олимпийска златна медалистка е все по-обезпокоена от високите нива на смъртност сред майките и новородените в Кения.

Прилагайки същата решителност, която определя атлетическата ѝ кариера, Кипиегон сега се заема с това предизвикателство, целейки да създаде трайно наследство отвъд спортните си постижения.

"Днес става дума за различен вид пробив“, заяви Кипиегон на церемонията по първата копка. "Пробив, който има значение далеч отвъд спорта. Пробив, който засяга самия живот.“

В неделя тя се завърна в Керингет за официалното стартиране на проекта, който ще бъде изграден на територията на "Непорочното зачатие“. Инициативата е дълбоко лична, родена от собствения ѝ опит, докато е растяла в селската общност.

"Докато растях в Керингет, а и до днес, виждам нещо, което твърде често разбива сърцето ми“, сподели Кипиегон. "Виждам жени, които започват да раждат, пълни с надежда, носещи живот, носещи мечти, и твърде много пъти се връщат с празни ръце. Не защото са направили нещо нередно. А защото грижата, от която са се нуждаели, е била твърде далеч, твърде ограничена или просто недостатъчно добра.“

"Дълго време носех една мечта в сърцето си“, продължи тя. "Мечта да помогна за промяната на тази реалност. Мечта да създам място, където жените да се чувстват сигурни, когато дават живот. Място, където децата идват на бял свят с грижа, закрила и надежда. Днес тази мечта прави своята първа мощна крачка.“

Според последните статистики на Световната здравна организация в Кения се регистрират приблизително 350 смъртни случая на майки на всеки 100 000 живородени деца.

Това се равнява на около 16 жени, умиращи ежедневно от усложнения, свързани с бременността – цифра, която тежи силно на шампионката по лека атлетика.

Кипиегон разкри, че идеята за родилния център ѝ е хрумнала миналия юни, докато се е подготвяла за исторически опит да пробяга милята за под четири минути.

Въпреки че не успява да постигне тази цел, преживяването дава началото на разговори с нейния спонсор Nike и с францисканските сестри от „Непорочното зачатие“ за създаването на съоръжението.

"Това крило ще носи моето име, но този проект не е за мен“, подчерта Кипиегон. "Той е за жените, които ще влязат през тези врати с кураж. Той е за бебетата, които ще поемат първия си дъх тук. Той е за семействата, които ще се завърнат у дома цели.“

Събитието по откриването привлече подкрепа от атлетическата общност, като сред забележителните спортисти, присъстващи на церемонията, беше и олимпийският шампион и тренировъчен партньор Елиуд Кипчоге.

