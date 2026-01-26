Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

  • 26 яну 2026 | 11:33
  • 171
  • 0
Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

Българският отбор на сабя жени в състав Йоана Илиева, Емма Нейкова, Белослава Иванова и Вероника Василева се класира на 7 място за Световната купа в Солт Лейк Сити (САЩ). В конкуренцията на 19 отбора, сред които най-добрите тимове в света, нашите сабльорки играха много добре и само трудният жребий им попречи да спорят и за медалите.

Във втория кръг на елиминациите българките, поставени под N9 в схемата, победиха Украйна с 45:43. В следващия двубой, валиден за място на полуфиналите, Илиева, Нейкова, Иванова и Василева, се изправиха срещу водачките в световната ранглиста от Франция и отстъпиха с 26:45. В срещите за разпределение на местата от 5 до 8 сабльорките ни отстъпиха пред Унгария с 30:45, в двубоя за 7-8 място победиха Полша с 45:38 и заеха 7-о място в крайното класиране.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Лидерите в класирането постигнаха победи в шестия кръг на първенството на България по хандбал за жени

Лидерите в класирането постигнаха победи в шестия кръг на първенството на България по хандбал за жени

  • 25 яну 2026 | 20:04
  • 1598
  • 0
Калояна Налбантова ще участва на турнир по бадминтон World Tour Super 300 в Тайланд

Калояна Налбантова ще участва на турнир по бадминтон World Tour Super 300 в Тайланд

  • 25 яну 2026 | 19:26
  • 757
  • 0
Лидерите в класирането с победи при подновяването на мъжкото хандбално първенство на България

Лидерите в класирането с победи при подновяването на мъжкото хандбално първенство на България

  • 25 яну 2026 | 11:03
  • 783
  • 0
Йоана Илиева завърши 9-а в САЩ

Йоана Илиева завърши 9-а в САЩ

  • 25 яну 2026 | 10:35
  • 737
  • 1
Павлова и Поповска загубиха четвъртфиналите в Рейкявик

Павлова и Поповска загубиха четвъртфиналите в Рейкявик

  • 25 яну 2026 | 03:39
  • 688
  • 0
Шесто място за Гарбиел Петров при кадетите на Европейското по шпага

Шесто място за Гарбиел Петров при кадетите на Европейското по шпага

  • 25 яну 2026 | 03:36
  • 1366
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 16262
  • 31
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 19430
  • 8
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 13396
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 13327
  • 3
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 16756
  • 29
Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 8546
  • 2