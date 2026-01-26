Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

Българският отбор на сабя жени в състав Йоана Илиева, Емма Нейкова, Белослава Иванова и Вероника Василева се класира на 7 място за Световната купа в Солт Лейк Сити (САЩ). В конкуренцията на 19 отбора, сред които най-добрите тимове в света, нашите сабльорки играха много добре и само трудният жребий им попречи да спорят и за медалите.

Във втория кръг на елиминациите българките, поставени под N9 в схемата, победиха Украйна с 45:43. В следващия двубой, валиден за място на полуфиналите, Илиева, Нейкова, Иванова и Василева, се изправиха срещу водачките в световната ранглиста от Франция и отстъпиха с 26:45. В срещите за разпределение на местата от 5 до 8 сабльорките ни отстъпиха пред Унгария с 30:45, в двубоя за 7-8 място победиха Полша с 45:38 и заеха 7-о място в крайното класиране.