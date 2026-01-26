Най-бързият мъж в Африка Оманяла се цели в нов континентален рекорд на 100 метра

Кенийският спринтьор Фърдинанд Оманяла, известен като най-бързия мъж в Африка, е убеден, че все още има сили да подобри собствения си континентален рекорд на 100 метра още тази година. Той настоява, че историческото му постижение е поставено, за да бъде коригирано именно от него.

Оманяла е настоящият рекордьор на Африка в дисциплината, след като през 2021 г. на турнира Kip Keino Classic постигна впечатляващото време от 9.77 секунди, което му отреди второто място в състезанието.

Оттогава този резултат остава недостижим. Най-близо до него е бил южноафриканецът Акани Симбине, който през 2024 г. записа време от 9.82 секунди.

"Аз все още държа рекорда на Африка и вярвам, че аз съм този, който ще го подобри“, заяви Оманяла. "Други се опитаха, но не успяха. Може да се случи този сезон или следващия, но вярвам, че аз съм човекът, който ще подобри този рекорд“, каза той пред TV47.

30-годишният атлет влиза в сезон 2026 с амбиция за реванш след разочароващата 2025 г., през която не успя да слезе под желаната граница от 10 секунди на 100 метра.

Той започна сезона си на ASA Athletics Grand Prix в Южна Африка, където записа 10.22 секунди в първия етап, преди да постигне по-добър резултат от 10.08 във втория.

След това Оманяла участва в третите национални квалификации, където спечели с време 10.09, изпреварвайки сънародниците си Мешак Бабу (10.41) и брат си Айзък Омурва (10.62).

Участието му на FNB Botswana Golden Grand Prix последва подобен сценарий – той отново не успя да постигне време под 10 секунди, завършвайки втори с 10.00 секунди.

Кампанията на Оманяла в Диамантената лига беше белязана от проблясъци, но и от разочароваща непоследователност. Той записа 10.13 за второ място в Сямън, 10.25 за девето в Шанхай, 10.05 за още едно второ място в Рабат, 10.01 за трета позиция на Golden Gala в Рим и 10.49 за седмо място в Брюксел.

Извън Диамантената лига, той се класира трети на Kip Keino Classic (10.07), втори на Serbia Athletics Meeting (10.25) и спечели на Lauf Meeting в Андорф (Австрия) с време 10.03.

Непостоянството му се прояви и на Световното първенство миналия септември, където не успя да премине полуфиналите, завършвайки пети в своята серия с 10.09.

Въпреки трудния сезон 2025, Оманяла вярва, че тежката година му е дала ценни уроци. "2025 беше труден сезон. Очаквах време под 10 секунди, но не го постигнах. Това беше сезон, който да ме тласне към следващата стъпка“, сподели той.

Тази година шампионът от Игрите на Британската общност за 2022 г. е решен да се утвърди отново на световната сцена.

"Тази година целта е да се върна на върха. Това е сезон на възстановяване, защото ще си върна всичко, което загубих“, каза той. "Влизам в новия сезон с повече увереност, защото знам каква работа съм свършил.“

Фокусът на Оманяла ще бъде върху силни представяния в Диамантената лига и защита на титлата си от Игрите на Британската общност.

"Тази година всичко е свързано с намирането на правилния ритъм на 100 и 200 метра, участието в Диамантената лига, Световния шампионат и защитата на титлата ми от Игрите на Британската общност“, добави той.

Оманяла ще стартира кампанията си за 2026 г. на закрито, като ще участва в състезание на 60 метра на турнира в Мирамас на 30 януари.

