Световната шампионка в зала Бонин стартира сезона с победа в Бордо

Световната шампионка в овчарския скок на закрито Мари-Жули Бонин откри сезона си с победа в родния си град Бордо в събота. Успешен опит от втория път на 4.58 метра се оказа достатъчен, за да изпревари Имоджен Айрис от Нова Зеландия.

Това беше солиден старт на сезона на закрито за Бонин, която се подготвя за защитата на титлата си на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куявия-Поможе (Полша), което ще се проведе от 20 до 22 март.

В състезанието при мъжете най-доброто постижение беше 5.60 метра, постигнато от петима атлети. Въпреки това, американецът Даниел Кийтън спечели победата благодарение на по-малко направени опити, докато европейският шампион до 20 и 23 години Симоне Бертели от Италия и французинът Валентeн Лавийени си поделиха второто място.