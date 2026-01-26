Ноа Лайлс пропуска Световното в зала заради сватба

Ноа Лайлс разкри основната причина, поради която ще пропусне Световното първенство в зала в Куяви-Поможе, Полша, насрочено за 20-22 март 2026 г.

Настоящият олимпийски шампион на 100 метра отбеляза, че все пак ще участва в ограничен брой състезания в зала като част от подготовката си за сезона на открито.

Ноа Лайлс рядко се е състезавал в зала през последните години, като пропусна Световното първенство в зала през 2025 г., въпреки че участва в изданието през 2024 г., където спечели сребърен медал на 60 метра.

Четирикратният световен шампион на 200 метра заяви, че възнамерява да се нареди на старта на 60 метра на Националния шампионат на САЩ.

Лайлс обясни, че не споделя мнението, че състезанията в зала са незначителни за утвърдени атлети, подчертавайки, че те играят важна роля в спорта.

Той добави, че пистата в зала предлага несравнима атмосфера, с енергия, концентрирана в едно пространство, което повишава както представянето, така и ангажираността на феновете.

"Ще бъда на Националния шампионат на САЩ за 60 метра. Има много хора, които смятат, че само защото си бил голямата звезда, залата не е важна. Залата е най-доброто място да се събере най-много енергия на едно място за лека атлетика“, добави той.

Лайлс добави, че няма да може да участва в Световното първенство в зала, защото датата е твърде близо до сватбата му.

Той добави, че ситуацията го е накарала да размисли как да балансира оттеглянето от състезания с други важни ангажименти извън пистата.

"За съжаление, не мога, защото е твърде близо до сватбата. Предполагам, че за тази година се чудя как да балансирам отказването и другите приоритети извън пистата“, добави той.

Лайлс посочи, че очаква да се състезава често през годината, въпреки че графикът му ще се облекчи леко след сезона в зала.

Той обясни, че след като веригата Диамантена лига набере скорост, той ще бъде напълно ангажиран и ще се състезава постоянно.

Американецът добави, че феновете трябва да очакват да го виждат често на пистата и даде да се разбере, че е готов да се изправи срещу всеки, който желае да се състезава с него.

"Ще бягам. Ще получите голяма доза Ноа Лайлс. Обещавам ви това. И за всеки, който иска да се състезава, елате да се пробвате.“

