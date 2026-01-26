Първият отбор на България четвърти на Европейската купа по шпага в Нови Сад

Първият отбор на България на шпага в състав Даниел Куртаков, Максим Михайлов, Габриел Петров и Симеон Серев се класира на четвърто място на турнира за Европейската купа за кадети в Нови Сад (Сърбия).

В състезанието участваха 25 тима, като вторият състав на България (Константин Куртев, Живомир Михайлов, Мартин Русев) завърши надпреварата на 18-а позиция, а третият (Борис Славов, Борис Станев, Кристиан Стоименов) е 25-и.

Куртаков, Михайлов, Петров и Серев стартираха във втория кръг на елиминациите като отстраниха четвъртия състав на Румъния с 39:34. В срещата за място на полуфиналите шпажистите победиха Италия с 42:35. В двубоя за място във финала тимът отстъпи пред Румъния с 22:45, а в срещата за бронзовите медали загуби от първия отбор на Гърция с 33:35. Така фехтовачите ни завършиха турнира на престижното четвърто място.

В индивидуалната надпревара при кадетките се включиха 140 състезателки от 23 държави. За България на пътеките излязоха 9 спортистки, а 6 от тях излязоха успешно от групите: Лиляна Монова, Ива Стоянова, Моника Недева, Владислава Савченко, Радостина Куртакова и Виктория Кузева.

Първите си двубои в елиминациите спечелиха Моника Недева (15:6 срещу Джемре Йозтюрк от Турция), Ива Стоянова (15:8 срещу Ева Матейовичова от Словакия), Владислава Савченко (15:9 срещу Оливия Минярди от Италия), Лиляна Монова (15:10 срещу Вита Йович от Хърватия), с което си гарантираха място сред най-добрите 64. В следващия кръг победа записа Ива Стоянова, която елиминира Ариана Ковачи от Румъния с 15:12. В срещата за място сред най-добрите 16 Стоянова, която е едва на 13 години, победи Дениса Крисан от Румъния с 15:13. В двубоя за място в топ 8 възпитаничката на фехтовален клуб Черно море Варна отстъпи пред Мирнурай Абазова от Азербайджан с 10:15 и се нареди 16-а, съобщават от Българската федерация.