Ивайла Велковска спечели три златни медала на турнир в Атина

Световната шампионка с ансамбъла за девойки Ивайла Велковска завоюва три златни медала на международния турнир по художествена гимнастика "Хелиополис къп" в Атина, участвайки заедно със съотборничките си от клуб Левски-Триадица.

В конкуренция със състезателки от Израел, Полша, Египет и Гърция, Велковска стана шампионка в многобоя при жените, а освен това триумфира на обръч и на бухалки.

Малките представителки на клуб Левски Триадица Сирма Пувкова и Мария Антонова спечелиха още пет медала при родените 2015 година, съобщават от клуба.