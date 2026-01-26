Популярни
  • 26 яну 2026 | 09:01
  • 298
  • 0
Участник във футболната Лига Европа стана герой за Исландия на Европейското по хандбал

Отборът на Исландия победи с 35:27 (18:12) петкратните европейски шампиони Швеция в среща от втория кръг на основната фаза на континенталното първенство и с 4 точки оглави група II, което се провежда в Дания и Швеция. Шведите също имат 4 точки и остават 2-и.

По 4 точки имат Словения, която победи Унгария с 35:32 (15:17), и Хърватия. Хърватите се наложиха над Швейцария с 28:24 (13:11). Именно отборите с по 4 точки ще трябва да определят полуфиналистите от този поток в последните два кръга. Заелият 3-ото място в групата ще играе плейоф за 5-о място в генералното класиране.

Големият герой за победата на исландците беше Виго Кристиянсон, който вкара 11 гола. Но историята му е малко любопитна и вече трудно приложима в някои части на Европа и света. До 21-годишна възраст той е професионален футболист. Участва с Брейдаблик в турнира Лига Европа през 2013/2014, а също така е викан и в младежкия национален отбор на страната по същото време. Точно тогава играе от време на време и хандбал в тима на Грота. В един момент обаче спира да рита и се насочва изцяло към спорта с ръце.

Професионалната му хандбална кариера не започва бляскаво. След завръщането си в Грота, той отива в Дания през 2016-а, но тимът ву Рандерс изпада от лигата. Вместо да се откаже, той избира да работи и да продължи да играе. Мести се в Австрия, след това в по-слаби германски отбори, а от 2021-а година е в хандбалния Щутгарт, където е истинска звезда.

В момента дясно крило, в мача с шведите направи невероятно първо полувреме и беше със 100-процентова успеваемост. Вкара 7 гола от 7 изстрела, а в крайна сметка завърши мача с 11 точни попадения.

„Седемте гола през първото полувреме не бяха просто статистика – те бяха символ на път без леки пътеки, на спортист, преминал през футболни стадиони, изпадания и заеми, за да блесне на най-голямата сцена тази вечер“, написа хърватският вестник gol.dnevnik.hr.

Блаж Янц с 10 гола поведе Словения до обрат и успех над Унгария, след като успехът беше изкован след 19:19 през второто полувреме.

Хърватия остана в играта за класиране за полуфиналите на Европейското първенство по хандбал с победа над Швейцария (28:24) , а интересното е, че швейцарският треньор Анди Шмид реши да потърси съвет още преди мача. Той е потърсил съвет от най-успешния хандбален треньор изобщо – датчанинът Николай Якобсен. Медиите в Швейцария разкриват, че Анди Шмид има едно притеснение – какво да направи, за да може тимът му да не пропилява всеки път добра преднина в средата на второто полувреме. Този път беше различен само моментът. Те имаха в началото преднина от четири гола, но след това Хърватия се събуди и пое контрола над играта.

