Разкритие разбуни духовете в Румъния: великият Щефан Ковач е бил таен агент

Легендарният Щефан Ковач има досие в данните на Националния съвет за изучаване на архивите на Секуритате. Документите показват, че бившият треньор, носител на две Купи на европейските шампиони с Аякс на Кройф през 70-те години, е бил вербуван и е подписал ангажимент с комунистическата Секуритате през октомври 1955 г., на 35-годишна възраст, действайки под прикритието на Службата за наблюдение и разследвания на региона Клуж. Наличният том в CNSAS, 31 страници, обхваща периода 1955-1963 г., когато Ковач е работил като треньор на Сомеш. Няма никакви данни относно последвалия период на слава. Това сензационно разкритие публикува gsp.ro.

Лично досие № 5858 от регистъра на Регионалното управление на МВР Клуж, Служба VII, Бюро 2. Дата на откриване: 28.10.1955 г.

Това са координатите на информатора Щефан Ковач, конспиративно име „Мунтяну Василе“, мрежов фонд в Националния съвет за изучаване на архивите на Секуритате (CNSAS) – R178768.

Легендарният треньор на Кройф, двукратен носител на Купата на европейските шампиони с Аякс (1972, 1973), бивш селекционер на Румъния и шампион със Стяуа (1968), многократно определян от международни издания сред най-великите треньори в света за всички времена, е бил агент на комунистическата Секуритате, както разкриват документи, открити от GSP в архива на CNSAS.

Ангажиментът на Щефан Ковач към Секуритате: „Ще изпълнявам различни задачи, дадени от тези органи“

Досието на Щефан Ковач съдържа 31 страници и обхваща 8-годишен период от живота на бившия треньор: октомври 1955 г. – октомври 1963 г. Става въпрос за периода, прекаран в Клуж като треньор на Университатя, Дермата и ЧФР.

Той е подписал ангажимент със Секуритате на 28 октомври 1955 г., на 35-годишна възраст и в началото на треньорската си кариера, а офицерът, който го е вербувал за Служба VII (Наблюдение и разследвания), е бил лейтенант Норош Якоб. Пълният текст е следният, като се запазва оригиналният правопис:

„Долуподписаният Ковач Щефан, роден на 2 октомври 1920 г., Тимишоара, с местожителство в Клуж, улица Ракоци № 11, доброволно поемам ангажимента да съобщавам своевременно на органите на държавна сигурност всичко, което узная за подривната дейност, водена от враждебни елементи срещу Р.Н.Р., без да правя изключение нито за роднини, нито за приятели, и ще изпълнявам различни задачи, дадени от тези органи.

Информацията, която ще предоставям, ще подписвам с името Мунтяну Василе, вместо с истинското си име. Поемам ангажимента да пазя в абсолютна тайна връзката и работата си с органите на сигурност. За разкриване на тези връзки и на информацията, която ще предоставям, нося наказателна отговорност съгласно законите на Р.Н.Р.“.

Към датата октомври 1955 г. на власт е Георге Георгиу Деж, страната е сателитна държава на СССР, съветските войски все още присъстват в Румъния след Втората световна война, Департаментът за държавна сигурност, подчинен на Министерството на вътрешните работи, всъщност – на Партията, е масово ангажиран в социалната и политическа тъкан на следвоенна Румъния.

ЗАБЕЛЕЖКА . За да бъде обявено едно лице за сътрудник на Секуритате ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА, трябва да бъдат изпълнени две кумулативни условия:

- да съществува мрежово досие или информационни бележки, които да показват АДМИНИСТРАТИВНОТО качество на информатор/сътрудник/агент

- съответните бележки да съдържат информация, която да е засегнала аспекти, свързани с нарушаване на основните права и свободи на засегнатото лице, и да има политически последици в смисъл, че Секуритате, въз основа на съответната информация, е предприела действия срещу тези, които са обект на бележките

Доклад за вербуването: „Иска да подкрепи нашите органи в разкриването на враждебни елементи“

В доклад от 30 юни 1955 г., който мотивира необходимостта от вербуването на Щефан Ковач, подполковник Норош Якоб отбелязва: „Като се има предвид, че в квартал Ракоци по-голямата част от жителите са буржоазни елементи от една страна, а от друга страна, за да се улесни работата по разследванията в този квартал, да се установи настроението и редица прояви на гражданите, преминахме към изучаване на лицето КОВАЧ ЩЕФАН, което да бъде вербувано като неквалифициран информатор по въпроса за разследващата работа“.

Якоб относно профила на Ковач: „Не е член на РПР (бел. ред. Румънска работническа партия), но в дейността си като синдикалист от 1945 г. винаги е изпълнявал добросъвестно възложените му задачи. Има доста високо политическо и културно ниво, вижда нещата правилно и знае как да се държи добре в обществото. (...)

Той е скромен човек, което се доказа, когато отказа да получи двойна награда, както претендираха други предишни футболни треньори. Полага всички усилия да издигне футболния отбор „ЩИИНЦА“ на техническо ниво, като същевременно политизира дискусиите, които води със спортистите, доказвайки, че е елемент, привързан към режима“.

Впоследствие, 14 месеца по-късно, когато Ковач вече е подписал ангажимент със Секуритате и е започнал работа, доклад-характеристика от 18 август 1956 г. показва, че треньорът е бил вербуван „с цел да бъде използван като агент за решаване на разследващи задачи, особено по отношение на паспортните дела на спортисти, като е имал обширни познания сред тях“.

Паспортните дела на спортистите са били насочени към политически и информационен контрол от страна на Секуритате с оглед издаване на положително или отрицателно становище за пътувания в чужбина. Интерес са представлявали социалният произход, роднини в чужбина, политически минало, по-стари досиета, отношение при други пътувания, оценка на поведението (дисциплина, изявления и т.н.), евентуални планове за оставане в чужбина („укриване“)

И по-нататък: „Вербуването е извършено въз основа на патриотични чувства, тъй като е честен и привързан към нашия режим елемент, лесно е приел вербуването, изразявайки желанието си да подкрепи нашите органи в разкриването на враждебни елементи“.

По време на сътрудничеството си с органите на сигурност, агентът не е бил възнаграждаван по никакъв начин от тези органи, нито е повдигал такива претенции – откъс от Характеристика, 15.10.1963 г.

„Винаги е бил точен на планираните срещи“

Същият документ разкрива, че Щефан Ковач „е проявил искреност в предоставените материали, което е било проверено както чрез останалата агентура, така и чрез случайни източници, потвърждавайки тяхната достоверност.

На планираните срещи винаги е бил точен и е спазвал сроковете за изпълнение на възложените му задачи.

Въпросното лице е интелигентен елемент, има редица познанства в град Клуж, с чиято помощ би могъл да ни помогне в работата.

Той е коректен и дисциплиниран, добре оценен сред колегите си, както и сред познатите си.

Предвид качествата и възможностите му в бъдеще, агентът ще може да се справи със задачите и разследващата работа“.

Когато му бяха възложени задачи от наша страна, агентът прояви жив интерес към тяхното решаване, като същевременно се стремеше да бъде обективен в предоставената впоследствие информация – откъс от ХАРАКТЕРИСТИКА на агент „МУНТЯНУ ВАСИЛЕ“, период август 1956 – май 1957 г.

Вербуван между два мандата начело на Университатя Клуж

На 28 октомври 1955 г., в петък, когато Ковач подписва ангажимента със Секуритате, той е треньор без договор.

Водил е Щиинца Клуж (Университатя) до лятото на 1955 г., през първата част на шампионата, който се е провеждал през календарна година. Напуска в средата на сезона, след загуба с 0:3 като гост от Локомотива Констанца.

Връща се начело на „студентите“ в началото на 1956 г., но междувременно е станал агент „ВАСИЛЕ МУНТЯНУ“ в регистрите на Секуритате.

„След вербуването ни помогна ефективно в решаването на някои задачи, като ни предостави ценна информация, която ни беше полезна при изготвянето на качествени разследващи доклади“, заключава анализът от август 1956 г. относно работата на Ковач, който бързо се е включил в „мисията“.

34 информационни бележки, нито една не се появява в досието! Споменати само в аналитичните доклади: „Носи писмен, добре документиран материал“

Какво обаче е предоставил Щефан Ковач на Секуритате през периода, обхванат от досието в CNSAS?

Сред 31-те страници няма нито една от информационните бележки, подписани от „Василе Мунтяну“ („предоставил е общо 34 информационни бележки“), но препратки към материалите, предоставени от Ковач, се появяват в 9-те аналитични доклада за неговата дейност.



Как е предавал информацията: „Срещи 2-3 пъти месечно, на работното място, на улицата или в конспиративна квартира“

Изоставен през 1963 г.: „Назначен е за федерален треньор в Букурещ, вече не може да се поддържа организирана връзка с него“

Периодът, обхванат от досието, съществуващо в архива на CNSAS, приключва през 1963 г., когато Регионалното управление на Клуж изготвя документите за изоставяне на агент Щефан Ковач, без да има никакви индикации какво и дали нещо се е случило впоследствие във връзката между треньора и Секуритате.

CV ЩЕФАН КОВАЧ

Дата на раждане: 2 октомври 1920 г., Тимишоара

Дата на смъртта: 12 май 1995 г., Клуж

Играл е за КА Тимишоара (1931-1934), КА Орадя (1934-1938), Шарлероа (1938-1941), Рипенсия (1941), ЧФР Турну Северин (1941-1942), KAC/Ферар Клуж (1942-1947), ЧФР Клуж (1947-1950), У Клуж (1950-1953)

Пост: полузащитник

Тренирал е: У Клуж (1952-1953, треньор/играч, 1954-1955, 1956, 1957-1958), Дермата (1959-1960), ЧФР Клуж (1960-1962), Румъния (помощник, 1962-1967; старши, 1976-1979, 1980), Стяуа (1967-1970), Аякс (1971-1973), Франция (1973-1975), Панатинайкос (1982-1983), Монако (1986-1987)

Треньорски постижения: 1 титла Румъния (1968) + 2 Купи на Румъния (1969, 1970) – Стяуа, 3 титли Холандия (1972, 1973), Купа на Холандия (1972), Купа на европейските шампиони (1972, 1973), Суперкупа на Европа (1972), Междуконтинентална купа (1972) – Аякс, Балканска купа (1980) – Румъния, Купа на Гърция (1982) – Панатинайкос

