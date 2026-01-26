Янтра Полски Тръмбеш започва довечера (програмата за контролите)

Тази вечер, Янтра (Полски Тръмбеш) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 20 футболисти ще излязат в 18:00 часа за първа тренировка. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

31 януари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)

4 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U17 (Велико Търново)

7 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – Левски 2007 (Левски)

14 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

21 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

28 февруари: Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян