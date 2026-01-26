Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Брьондби
  Бивш халф на Левски ще играе в МЛС

Бивш халф на Левски ще играе в МЛС

  26 яну 2026
Бивш халф на Левски ще играе в МЛС

Реал Солт Лейк официално обяви привличането на нидерландския халф Стайн Спиерингс от Брьондби. 29‑годишният футболист подписа договор до 2028 година с клуба от Мейджър Лийг Сокър.

Спиерингс е бивш играч на Левски. Той беше част от “сините” през 2020 година, като изигра 16 шампионатни мача и вкара 4 гола, а след това премина във втородивизионния френски Тулуза.

Роденият в Алкмаар халф остана във Франция до 2024 година. В Лига 1 освен за Тулуза той игра и за Ланс. Кариерата му продължи в Дания, а сега на дневен ред е предизвикателството МЛС. Той ще се присъедини към подготвителния лагер на Реал Солт Лейк в Португалия и ще може да играе в контрола срещу досегашния си клуб Брьондби.

„Очакваме, че опитът и тактическата гъвкавост на Стайн ще добавят веднага стойност към нашата полузащита. Той притежава комбинация от спокойствие и технически умения, които ще вдигнат нивото на отбора,“ заяви спортният директор на Реал Солт Лейк Курт Шмид.

