Бивш халф на Левски ще играе в МЛС

Реал Солт Лейк официално обяви привличането на нидерландския халф Стайн Спиерингс от Брьондби. 29‑годишният футболист подписа договор до 2028 година с клуба от Мейджър Лийг Сокър.

Спиерингс е бивш играч на Левски. Той беше част от “сините” през 2020 година, като изигра 16 шампионатни мача и вкара 4 гола, а след това премина във втородивизионния френски Тулуза.

We got a Dutch midfielder joining our ranks

Welcome to the club, Stijn



In English: https://t.co/ASIQ6J5Op7

En Español: https://t.co/CIudsddSWH pic.twitter.com/HrSZYVcqHd — Real Salt Lake (@realsaltlake) January 25, 2026

Роденият в Алкмаар халф остана във Франция до 2024 година. В Лига 1 освен за Тулуза той игра и за Ланс. Кариерата му продължи в Дания, а сега на дневен ред е предизвикателството МЛС. Той ще се присъедини към подготвителния лагер на Реал Солт Лейк в Португалия и ще може да играе в контрола срещу досегашния си клуб Брьондби.

„Очакваме, че опитът и тактическата гъвкавост на Стайн ще добавят веднага стойност към нашата полузащита. Той притежава комбинация от спокойствие и технически умения, които ще вдигнат нивото на отбора,“ заяви спортният директор на Реал Солт Лейк Курт Шмид.