  2. Гьозтепе
Стоилов след равенството срещу “фенерите”: Не се огънахме, когато съперникът поведе

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов изтъкна тактическата дисциплина като основно оръжие, с което неговият отбор е стигнал до равенството срещу Фенербахче в Истанбул. Двубоят завърши 1:1, а тимът на българския специалист заема 4-то място в класирането на турското първенство.

„Мачът беше много труден и имаше няколко причини за това. Най-важната беше, че не можехме да разчитаме на много отсъстващи футболисти, а играчите, които ги замениха, трябваше да се справят добре от гледна точка на тактическата организация. Те трябваше да изпълнят по най-добрия начин това, което изисквахме от тях на терена. Важно беше да не допуснем почти никакви грешки, като същевременно трябваше да се възползваме от създадените ситуации”, коментира Стоилов.

Мъри пак се доказа: Гьозтепе отново вгорчи живота на Фенербахче

“Както винаги казвам, ако не успееш да отбележиш гол, не можеш да спечелиш подобни мачове, нито да вземеш точки. Фенербахче беше отборът, който владееше повече топката. Въпреки това, ние запазихме тактическата си дисциплина и успяхме да отбележим търсения гол. Освен това, създадохме и други положения, което беше важно за нас. Щастливи сме, че спечелихме точка срещу силен отбор с много добър треньор”, каза още Мъри.

В следващия кръг Гьозтепе ще е домакин на аутсайдера Карагюмрюк.

