  2. Рома
  Гасперини: Ако бяхме загубили, щеше да е тежък удар

Гасперини: Ако бяхме загубили, щеше да е тежък удар

  • 26 яну 2026 | 01:54
  • 247
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини похвали тима си след равенството с Милан (1:1). “Вълците” доминираха до почивката и пропуснаха много положения, а през второто полувреме се оказаха догонващи, но стигнаха до точката с гол на Лоренцо Пелегрини от дузпа.

„Двамата ни първи изпълнители на дузпи - Дибала и Мален, бяха вече сменени, така че трябваше да решаваме кой да стреля от бялата точка. Предполагахме, че това ще е Кристанте, но Пелегрини пое отговорността и се справи много добре“, обясни Гасперини.

Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"
Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

„Когато Милан поведе, те стават изключително опасни на контраатака. В случая можеха да разчитат и на свежи сили в лицето на Фюлкруг и Пулишич“, подчерта опитният специалист.

„Ако бяхме загубили този мач, щеше да бъде много горчив удар. Ако бяхме повели ние, щяхме да имаме отличен шанс да го спечелим”, сподели Гасперини.

Алегри: Точката на "Олимпико" е добър резултат
Алегри: Точката на “Олимпико” е добър резултат

Той похвали специално новото попълнение Донийл Мален, когото определи като „изключителен играч“ и добави, че нидерландецът ще е още по-силен, когато навлезе в оптимална физическа форма.

„Ние сме много млад отбор. Справихме се чудесно срещу съперник, който е втори в класирането. След този мач се чувстваме по-силни”, заключи Гасперини.

Снимки: Imago

