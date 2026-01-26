Алегри: Точката на “Олимпико” е добър резултат

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен от равенството срещу Рома. “Росонерите“ поведоха на “Олимпико”, но срещата завърши 1:1.

Кони Де Винтер откри в полза на Милан в 62-рата минута с глава, а в 74-тата Лоренцо Пелегрини изравни от дузпа и спаси “джалоросите” от загуба.

Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

„Мисля, че първите 7-8 минути бяха добри, след това Рома ни притисна. Те стигаха по-бързо до вторите топки и бяха опасни с вертикалните си подавания“, каза Алегри.

„Майк Менян ни остави в мача с няколко добри спасявания. След почивката беше различно – ние заиграхме по-добре, а Рома загуби част от интензитета си”, продължи насатвникът на Милан.

„Веднага след като поведохме, изглеждаше, че всичко е в наша полза, но се случи този епизод с дузпата. Във футбола стават такива неща. Все пак си тръгваме с положителен резултат, защото точка от „Олимпико“ на този етап от сезона може да се окаже много ценна. Увеличихме разликата спрямо Наполи и запазихме тази с Рома”, каза още Алегри.

Милан е на втора позиция в Серия “А” с 47 точки. Лидер е Интер с 52, а Рома и Наполи делят третото място с по 43.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages