Реал Сосиедад спря серията на Селта с човек по-малко и шоу на Оярсабал

  • 25 яну 2026 | 21:44
  • 590
  • 0

Реал Сосиедад постигна сладка победа с 3:1 над Селта в мач от 21-вия кръг на Ла Лига. Баските триумфираха в двубоя, който премина под проливния дъжд в Сан Себастиан. Големият герой бе капитанът Микел Оярсабал, който реализира две красиви попадения от дистанция (17‘, 75‘). Още по-впечатляващото бе, че успехът бе постигнат, след като домакините играха цяло второ полувреме с човек по-малко заради директния червен картон на Дуйе Чалета-Цар в края на първата част.

Така Реал Сосиедад сложи край на серията на Селта от пет победи и равен в последните 6 мача, като на свой ред записа трета поредна победа и се изкачи на 8-о място. Галисийци пък са с място по-нагоре.

Още в първата минута Селта можеше да излезе напред чрез Браян Сарагоса, но бранител на Реал Сосиедад успя да изчисти от голлинията. Домакините бяха тези, които откриха резултата в 17-ата минута, когато Микел Оярсабал с плътен шут от дистанция препарира стража на гостите Йонуц Раду. Последваха по-спокойни минути, като в края на полувремето настъпи важен момент. Хърватският защитник на Реал Сосиедад Дуйе Чалета-Цар извърши много грубо нарушение срещу Ману Фернандес и след преглед с ВАР бе изгонен с директен червен картон.

Селта натисна с човек повече и успя да изравни в 72-рата минута. Тогава Серхио Карейра опита удар, а топката достигна до резервата Борха Иглесиас, който намери мрежата – 1:1. Радостта на галисийци обаче трая само три минути. Реал Сосиедад предприе бърза контра, при която Оярсабал напредна и с нов красив шут от разстояние вкара втория си гол в мача – 2:1 за баските. В продължението на срещата домакините окончателно решиха срещата, след като Алваро Одриосола получи отлично извеждащо подаване и бе спънат в наказателното поле от Йонуц Раду. Логично последва дузпа, която бе реализирана от Брайс Мендес срещу бившия му отбор за крайното 3:1.

Снимки: Imago

