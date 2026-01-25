Азу се завърна на победния път на 60 метра в Дюселдорф

Настоящият световен и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремая Азу продължи отличния си старт на сезона с победа на състезанието ISTAF Indoor в Дюселдорф, сребърно събитие от Световния лекоатлетически тур на закрито. Само два дни след като завърши втори след британския си съотборник Ромел Глейв в Стокхолм с 6.54 - най-бързото му време в началото на сезона - Азу подобри резултата си до 6.53 за победа пред предимно местна конкуренция в PSD Banke Dome.

Яник Волф завърши втори с най-доброто си време в живота от 6.60, а нигериецът Фола Олаойе постигна същото време и се класира на трето място.

Европейският шампион на закрито Мено Влоон постигна забележителна победа над бившия двукратен световен шампион Сам Кендрикс от САЩ в овчарския скок. Влоон, който спечели един от седемте златни медала за Нидерландия на родна земя на Европейското първенство по лека атлетика на закрито през 2025 г. в Апелдорн миналия март, беше единственият състезател в овчарския скок, преодолял 5.75 м. Той спечели с една височина пред Кендрикс, който прескочи 5.70 м, преди да направи неуспешни опити на 5.75 м и 5.80 м.

Енрике Льопис спечели испански дуел на 60 м с препятствия, като постигна 7.50 м пред европейския шампион от 2022 г. Асиер Мартинес, който завърши втори със 7.59 м.

Водещите германски звезди в спортните дисциплини имаха противоречиви резултати. Олимпийската шампионка Йемиси Огунлейе започна сезона си с победа в тласкането на гюле с резултат от 18.78 м във втория кръг, като издържа третия опит на ямайката Даниел Томас-Дод, измерен на 18.71 м.

Настоящата европейска шампионка Малайка Михамбо обаче трябваше да се задоволи с трето място в скока на дължина. Михамбо подобри резултата си до 6.56 м в последния си опит, резултат, който се оказа недостатъчен, за да измести румънската европейска шампионка за девойки до 23 години Рамона Верман от върха на класирането.

Верман поведе в четвъртия кръг с 6.59 м, за да вземе победата от шведката Кади Сания, която завърши втора пред Михамбо с 6.56 м.

Снимки: Gettyimages