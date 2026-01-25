Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Азу се завърна на победния път на 60 метра в Дюселдорф

Азу се завърна на победния път на 60 метра в Дюселдорф

  • 25 яну 2026 | 20:00
  • 401
  • 0
Азу се завърна на победния път на 60 метра в Дюселдорф

Настоящият световен и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремая Азу продължи отличния си старт на сезона с победа на състезанието ISTAF Indoor в Дюселдорф, сребърно събитие от Световния лекоатлетически тур на закрито. Само два дни след като завърши втори след британския си съотборник Ромел Глейв в Стокхолм с 6.54 - най-бързото му време в началото на сезона - Азу подобри резултата си до 6.53 за победа пред предимно местна конкуренция в PSD Banke Dome.

Яник Волф завърши втори с най-доброто си време в живота от 6.60, а нигериецът Фола Олаойе постигна същото време и се класира на трето място.

Европейският шампион на закрито Мено Влоон постигна забележителна победа над бившия двукратен световен шампион Сам Кендрикс от САЩ в овчарския скок. Влоон, който спечели един от седемте златни медала за Нидерландия на родна земя на Европейското първенство по лека атлетика на закрито през 2025 г. в Апелдорн миналия март, беше единственият състезател в овчарския скок, преодолял 5.75 м. Той спечели с една височина пред Кендрикс, който прескочи 5.70 м, преди да направи неуспешни опити на 5.75 м и 5.80 м.

Енрике Льопис спечели испански дуел на 60 м с препятствия, като постигна 7.50 м пред европейския шампион от 2022 г. Асиер Мартинес, който завърши втори със 7.59 м.

Водещите германски звезди в спортните дисциплини имаха противоречиви резултати. Олимпийската шампионка Йемиси Огунлейе започна сезона си с победа в тласкането на гюле с резултат от 18.78 м във втория кръг, като издържа третия опит на ямайката Даниел Томас-Дод, измерен на 18.71 м.

Настоящата европейска шампионка Малайка Михамбо обаче трябваше да се задоволи с трето място в скока на дължина. Михамбо подобри резултата си до 6.56 м в последния си опит, резултат, който се оказа недостатъчен, за да измести румънската европейска шампионка за девойки до 23 години Рамона Верман от върха на класирането.

Верман поведе в четвъртия кръг с 6.59 м, за да вземе победата от шведката Кади Сания, която завърши втора пред Михамбо с 6.56 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Сияна Бръмбарова с норматив за Световното и в скока на височина

Сияна Бръмбарова с норматив за Световното и в скока на височина

  • 25 яну 2026 | 19:39
  • 408
  • 1
Стабилен Саръбоюков беше победен само от световния шампион Фурлани в Париж

Стабилен Саръбоюков беше победен само от световния шампион Фурлани в Париж

  • 25 яну 2026 | 18:54
  • 3650
  • 0
Втора поредна победа за Батоклети на "Кампачо“

Втора поредна победа за Батоклети на "Кампачо“

  • 25 яну 2026 | 15:43
  • 744
  • 0
Чесанг с убедителна победа в Осака

Чесанг с убедителна победа в Осака

  • 25 яну 2026 | 14:32
  • 1534
  • 0
Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

  • 25 яну 2026 | 14:06
  • 561
  • 0
Макфилипс триумфира на 600 метра в Бостън, Сиск с европейски рекорд на 2000 метра

Макфилипс триумфира на 600 метра в Бостън, Сиск с европейски рекорд на 2000 метра

  • 25 яну 2026 | 13:54
  • 441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 44585
  • 151
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 14442
  • 28
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 27977
  • 128
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 10803
  • 8
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 23144
  • 172
Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

  • 25 яну 2026 | 19:34
  • 7519
  • 0