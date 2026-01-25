Популярни
  • 25 яну 2026 | 18:48
Волейболистките на Дея спорт без проблеми срещу Варна ДКС

Волейболистките на Дея спорт (Бургас) постигна безпроблемна първа победа за втория полусезон в женската Demax+ лига, след като се наложи у дома над Варна ДКС с 3:0 (25:22, 25:15, 25:18) в последния мач от 10-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Така бургазлийки са на 9-о място във временното класиране с 2 победи, 8 загуби и 7 точки, докато Варна ДКС е на последната 10-а позиция без победа и без спечелен гейм до момента.

В следващия 11-и кръг Дея спорт е домакин на Левски София, а варненки приемат ЦСКА.

