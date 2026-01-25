Асен Николов: Най-важното за нас е да изградим манталитет на победители

Главният треньор на Локомотив Пловдив, Асен Николов, застана пред камерата на Sportal.bg непосредствено след края на двубоя между тима му и Рилски спортист. Експертът коментира поражението с резултат 72-84 пред домакинска публика и сподели с какви очаквания влизат пловдивчани в битката за Купата на България.

“Рилски е един от най-добрите отбори в първенството. Видя се в тази среща, че все още имаме да извървим дълъг път, за да можем да се конкурираме със силните отбори. Най-важното за нас е в такива мачове да изградим манталитет и характер на победители. Когато имаме трудности в някоя фаза на играта, тогава е нужен малко характер да се преборим с трудностите и да излезем заедно като отбор. Трудно се изгражда такъв манталитет. Става с победи и с по-високи цели пред самия клуб и отбор”

“Смятам, че сме изградили един добър отбор и оттук нататък трябва да си вдигнем целите, тъй като всичко, което си поставихме преди сезона, вече е на 99% изпълнено. Трябва да имаме по-високи цели и дори и да губим, да се стремим да ги постигаме, за да изградим този манталитет, за който говорим”, добави Николов.

“Определено ни бяха разузнали доста добре, но въпреки всичко имахме шанс в двубоя. Просто не си дадохме шанс с лошия процент на наказателни удари. Сигурен съм, че ако бяхме вкарали 10 фаула повече, въпреки че пак нямаше да е добър процентът, щяхме да си дадем шанс с подкрепата на нашата публика да се борим да спечелим”, категоричен е треньорът.

Вижте цялото интервю с Асен Николов тук: