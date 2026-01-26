Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голямо дерби във Варна - кой ще излезе победител?

Голямо дерби във Варна - кой ще излезе победител?

  • 26 яну 2026 | 07:00
  • 347
  • 0
Голямо дерби във Варна - кой ще излезе победител?

Черно море Тича и Балкан се изправят един срещу друг в ДКС във Варна днес от 19:15 часа в изключително интересен двубой от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Третият в подреждането Черно море Тича ще премери силите си с лидера преди началото на кръга Балкан. Играчите на Васил Евтимов са с 11 победи и 5 загуби, докато ботевградчани имат 14 успеха и само 2 поражения до момента.

Този сезон двата тима вече премериха силите си веднъж. В “Арена Ботевград” през ноември Балкан измъкна трудна победа пред своя публика с 85:82. Предстои да видим дали и тази вечер двубоят ще е също толкова оспорван.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Асен Николов пред Sportal.bg: Най-важното за нас е да изградим манталитет на победители

Асен Николов пред Sportal.bg: Най-важното за нас е да изградим манталитет на победители

  • 25 яну 2026 | 18:35
  • 1075
  • 1
Любомир Киров пред Sportal.bg: Играхме срещу сериозен отбор

Любомир Киров пред Sportal.bg: Играхме срещу сериозен отбор

  • 25 яну 2026 | 18:30
  • 1126
  • 1
Напрежение и драма в мача на Олимпиакос! Освирепелият Везенков бе изгонен, а Тайрик Джоунс се контузи

Напрежение и драма в мача на Олимпиакос! Освирепелият Везенков бе изгонен, а Тайрик Джоунс се контузи

  • 25 яну 2026 | 17:10
  • 15429
  • 15
Силен Везенков поведе Олимпиакос към поредна победа в Гърция

Силен Везенков поведе Олимпиакос към поредна победа в Гърция

  • 25 яну 2026 | 15:12
  • 7421
  • 5
Рилски спортист си отмъсти на Локомотив Пловдив пред погледа на Христо Бонев

Рилски спортист си отмъсти на Локомотив Пловдив пред погледа на Христо Бонев

  • 25 яну 2026 | 14:55
  • 9696
  • 5
Чикаго надви Бостън с тройка в последните секунди в емоционална вечер, Кливланд срази Орландо

Чикаго надви Бостън с тройка в последните секунди в емоционална вечер, Кливланд срази Орландо

  • 25 яну 2026 | 12:39
  • 1107
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 998
  • 0
Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

  • 26 яну 2026 | 06:26
  • 3362
  • 2
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 6832
  • 7
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 57924
  • 230
Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

  • 25 яну 2026 | 23:42
  • 17110
  • 30
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 42016
  • 215