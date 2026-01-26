Голямо дерби във Варна - кой ще излезе победител?

Черно море Тича и Балкан се изправят един срещу друг в ДКС във Варна днес от 19:15 часа в изключително интересен двубой от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Третият в подреждането Черно море Тича ще премери силите си с лидера преди началото на кръга Балкан. Играчите на Васил Евтимов са с 11 победи и 5 загуби, докато ботевградчани имат 14 успеха и само 2 поражения до момента.

Този сезон двата тима вече премериха силите си веднъж. В “Арена Ботевград” през ноември Балкан измъкна трудна победа пред своя публика с 85:82. Предстои да видим дали и тази вечер двубоят ще е също толкова оспорван.

Снимки: Startphoto