Втора поредна победа за Батоклети на "Кампачо“

Световната и олимпийска сребърна медалистка на 10 000 метра Надя Батоклети с лекота защити титлата си на родна земя в кроса "Кампачо“. Надпреварата в Сан Джорджо су Леняно е част от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри.

В първото си състезание за сезона Батоклети спечели 6-километровата дистанция при жените с време 21:11 – с три секунди по-бързо от миналата година. Тя постигна ясна и убедителна победа над Флорънс Нийомукунзи от Бурунди, която завърши за 21:32. Успехът на италианката дойде въпреки падане малко преди средата на състезанието.

Елвание Нимбона, която преди се е състезавала за Бурунди, но наскоро получи италианско гражданство, допълни подиума, заемайки третото място с време 21:33.

Батоклети, която миналия месец спечели втората си титла при жените на Eвропейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, сега ще насочи вниманието си към сезона в зала. Нейната следваща основна цел е Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви Поможе (Торун) от 20 до 22 март.

"Винаги е страхотно да бягаш и да печелиш на „Кампачо“, а и отдавна не бях падала в състезание. Почти се почувствах отново като дете, но това може да се случи в калта“, заяви Батоклети пред FIDAL.

Относно предстоящите си планове за състезания, Батоклети каза: "Ще дебютирам на 6 февруари в Мадрид на 1500 метра, а на 19-и ще бягам 3000 метра в Лиевен, Франция. Оттам ще летя за Сицилия за "Феста дел Крос“ на 22 февруари в Селинунте. Искам да участвам на италианския шампионат (по крос-кънтри) всяка година и точно това ще направя и този път. След това фокусът ми ще бъде върху Световното първенство в зала през март.“

При мъжете на 10 км победител стана Егиде Нтакарутимана от Бурунди с време 30:38. Най-добре представилият се италианец беше Лука Алфиери, който завърши шести с 31:06.



Снимка: European Athletics