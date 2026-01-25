Популярни
Нурмагомедов доминира над Фигейредо

  • 25 яну 2026 | 08:34
  • 103
  • 0
Нурмагомедов доминира над Фигейредо

Двубой в категория „петел“ с важни последици за битката за титлата бе основната среща в предварителната карта на UFC 324 в събота. Вторият в ранглистата при 61-килограмовите и бивш претендент за титлата Умар Нурмагомедов се изправи срещу бившия двукратен шампион в категория „муха“ Дейвисън Фигейредо.

Фигейредо влезе в мача в T-Mobile Arena в Лас Вегас като №6 в дивизията след победа над Монтел Джаксън. 38-годишният бразилец не успя да влезе в категорията при кантара в петък, като бе с 1.13 кг над допустимия лимит.

Нурмагомедов се върна към победите след първата загуба в кариерата си, като надделя с решение над Марио Баутиста. Отново в победната колона, Нурмагомедов търсеше още една крачка напред към нова възможност за шампионски мач.

Нурмагомедов зае центъра на октагона и нанесе силен външен лоукик. Фигейредо се движеше по периферията. Нурмагомедов пристъпи напред с кик, който изтласка Фигейредо назад, като започна да преследва бившия шампион в категория „муха“. Двамата се вкопчиха, а при раздалечаването Нурмагомедов пласира комбинация. Още един преден кик в тялото върна Фигейредо назад. Нурмагомедов смени нивата и потърси пренасяне на боя на земя, но Фигейредо защити опита.

Нурмагомедов все пак осъществи събаряне, като повали Фигейредо на платното. Той зае доминираща позиция и нанесе удари отгоре, с което ясно спечели рунда.

Руснакът продължи във втория рунд там, откъдето бе спрял в първия. Той отново контролираше центъра на клетката и постепенно напредваше. Срещата бе доста едностранна в първите два рунда, като Нурмагомедов надработваше Фигейредо. В края на рунда Фигейредо се активизира и пусна ръцете си, свързвайки с десни удари. MMAWeekly оцени рунда 10-9 в полза на Нурмагомедов.

В третия рунд Нурмагомедов отново натисна напред, докато бразилецът обикаляше по външния кръг. Нурмагомедов потърси тейкдаун. Фигейредо за кратко опита гилотина, преди да отстъпи и да бъде съборен. В средата на рунда руснакът бе в горна позиция и нанасяше десни удари. В последните секунди Фигейредо успя да се изправи, но това бе твърде малко и твърде късно.

Съдиите присъдиха победата на Нурмагомедов с единодушно решение. И трите съдийски карти бяха 30-27 в негова полза.

