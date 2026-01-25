Шон О'Мали се върна към победите

Бившият шампион на UFC в категория перо Шон О'Мали се поздрави с успех на събитието UFC 324. Американецът триумфира в Лас Вегас, като надделя над Сонг Ядонг в основния подгряващ двубой на първата галавечер на UFC за 2026. Победата дойде след три рунда битка и съдийско решение в полза на О'Мали.

Боецът от Аризона разчиташе на контраатаки и прави удари в стойка, за да маркира съперника си и да го държи на дистанция. Ядонг се опитваше да скъси разстоянието между двамата с мощни крошета, но те рядко намираха целта. Китаецът показа отлична стратегия и пласира събаряния в края на първия и втория рунд, но в партер не успя да нанесе значителни щети върху О'Мали и страничните арбитри не му гласуваха тези рундове.

В последната част Ядонг отново се опита на няколко пъти да пренесе схватката на пода, но О'Мали бе най-прецизен и силен в ударите си именно в последните пет минути на дуела. Той нанесе силни удари с колена и завърши срещата по-силно. С този успех бившият носител на пояса при 61-килограмовите излиза от серия от две поредни загуби, които бяха нанесени от Мераб Двалишвили.

“Шампионска нагласа, бейби! Пьотр Ян има нещо, което искам. Уважение към Мераб, ако получи битка за титлата - заслужено. Но аз искам реванш с Пьотр. Нека го направим. Мразя да губя и искам колана”, заяви О’Мали след края на битката.