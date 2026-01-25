Популярни
Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

  • 25 яну 2026 | 13:49
  • 526
  • 0
Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

Българският волейболист Николай Къртев и неговият отбор Монпелие победиха Аячо с 3:1 (25:17, 20:25, 25:17, 25:23) в мач от 17-ия кръг на френската Marmara SpikeLigue LNV.

Николай Къртев игра цял мач и реализира 6 точки (75% ефективност в атака - +4 ).

Бившият германски диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Симон Хирш стана най-резултатен в мача с 23 точки (3 аса, 1 блок, 51% ефективност в атака - +16).

Томас Лопес добави още 13 точки (1 ас, 1 блок)

Даниел Мартинс бе най-резултатен за Аячо със 17 точки (1 ас, 1 блок).

Матей Патак добави още 14 точки.

Така Монпелие е на второ място във временното класиране с актив от 40 точки (14 победи, 3 загуби).

Аячо е на последното 14-о място с 11 точки (4 победи, 13 загуби).

В следващия 18-и кръг Монпелие гостува на Шосон на 31 януари от 21:00 часа.

